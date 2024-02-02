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總價值過百萬！遠傳推龍年「搶紅包」　登入App就能抽

▲遠傳出動超過30台行動通訊車、擴充超過800座基站設備。（圖／遠傳）

▲遠傳推出龍年搶紅包活動。（圖／遠傳）

記者陳俐穎／綜合報導

遠傳電信今宣布，推出龍年優惠活動，於農曆春節期間推出「搶紅包」活動，繼1月超級門票推出少女時代潤娥見面會、鄭中基演唱會秒殺後，新春娛樂再加碼推出新田真劍佑見面會、孝琳演唱會以及溫泉泡湯券，遠傳全用戶可持20遠傳幣兌換，VIP用戶獨享禮遇只需10遠傳幣即可兌換最低五折起購票優惠。

遠傳心生活將於春節期間的 7 日起至 12 日共六天，舉辦「天天好運龍有錢」搶紅包活動，將貼心準備超過20萬個豪禮大紅包，總價值超過百萬元。

遠傳心生活搶紅包活動，去年兔年更締造近160萬人次蜂擁開啟App大搶紅包。今年龍年活動遠傳豪邁再加碼，只要於 2 月 7 日至 12 日天天登入，每天都可免費搶一次紅包，有機會抽中888遠傳幣，friDay影音暢看一年影劇最低68折、遠傳friDay購物新戶200元折100元折扣金，最低相當於五折優惠。

遠傳攜手全台九大宮廟提供線上祈福點燈服務，有機會抽中50元點燈折扣金，讓用戶在家即可消災解厄迎福氣。

近期以Netflix《ONE PIECE 航海王》真人版在全球引爆「最帥索隆」熱潮的日本男星新田真劍佑，將於 24 日於台北國際會議中心舉辦「2024 新田真劍佑東方藍亞洲巡迴粉絲見面會-台北場」，凡遠傳電信用戶即日起可於「遠傳心生活APP-超級門票專區」使用遠傳幣兌換優先購票資格序號。

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