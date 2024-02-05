機票下殺！台灣虎航日韓越澳「單程799元起」　10時開搶

▲台灣虎航推出機票優惠。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

機票優惠來了，台灣虎航推出「PAYDAY（發薪日）」優惠機票，日本、韓國、澳門、越南等機票下殺，單程機票最低799元起(未稅)，今(5日)上午10時起開賣，優惠限定2天。

台灣虎航推出PAYDAY超值優惠機票，包括台北、台中、高雄飛澳門單程機票799元起(未稅)；越南機票也有優惠，台北、高雄飛峴港單程機票1799元起(未稅)。

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另外，日本航線機票價格也下殺，單程機票包括台北-羽田2099元起、台北-福岡1799元起、台北-仙台2099元起、台北-茨城1899元起、台北-岡山1699元起、台北-新千歲2899元起、台北-函館2899元起、台北-旭川2899元起、台北-新潟2099元起、台北-佐賀1899元起、台北-小松2399元起，上列價格為未稅價。

此外，韓國線的單程機票優惠，包括台北-首爾1999元起、台北-釜山1999元起、台北-濟州2299元起、高雄-金浦1999元起，上列機票價格皆為未稅價。

台灣虎航表示，PAYDAY優惠機票將於今上午10時起開賣，至2月6日晚間23時59分止，優惠機票適用搭乘期間為2024年6月1日到10月26日。