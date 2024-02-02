AirAsia今開航高雄-曼谷！機票下殺「單程1388元起」

▲AirAsia今開航高雄-曼谷。（圖／AirAsia）

記者李姿慧／台北報導

亞洲低成本航空AirAsia宣布，今(2)日正式首航高雄-曼谷航線，為慶祝開航，推出單程機票未稅1388元起，搭配目前泰國開放免簽制度，該航線自開賣以來已有高達97%乘載率。

泰亞航首席執行長SANTISUK KLONGCHAIYA表示，自從國際旅行開放後，AirAsia便積極陸續恢復航班，可以感受出台灣民眾對於泰國旅遊的喜愛，自從高雄-曼谷航線開賣以來已經有高達97%的乘載率，加上目前泰國開放免簽制度，讓台灣旅客可以更容易輕鬆玩泰。

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高雄市觀光局局長高閔琳表示，台灣與泰國間交流非常密切，去年觀光局率高雄各大觀光協會及產業代表，赴泰國曼谷舉辦觀光推介活動，拜會許多重量級觀光單位，引起當地業者迴響。去年11月10日泰國宣布對台灣旅客免簽政策，加速高雄與曼谷觀光等交流。隨AirAsia新開通「高雄—曼谷」航線，將迎來更多泰國遊客，從高雄入境暢遊台灣。

▲AirAsia今開航高雄-曼谷，搭載率超過9成。（圖／AirAsia）

泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓Sarima Chindamat表示，此次高雄-曼谷直飛航線，提供台灣旅客更多飛往曼谷航班選項，亞洲航空的高雄-曼谷首航將增加赴泰國的航班及座位數，高雄是台灣的第二大城市，高雄-曼谷航線的開闢，將為南部的遊客從高雄前往泰國出行提供更多便利，隨泰國政府對台灣開放免簽證制度，台灣旅客只要準備好護照就能隨時出發赴泰國觀光。

AirAsia表示，全新高雄-曼谷航線，將由泰亞洲航空執飛，並於2024年2月2日首航，每周四班，即日起至2024年2月11日推出首航單程機票特賣1388元起，可預訂2024年2月19日至2024年9月30日航班。AirAsia已有台北-吉隆坡、沙巴、曼谷、清邁、馬尼拉、宿霧；高雄-吉隆坡、馬尼拉航班等8條航線，此為AirAsia台灣出發直飛的第9條航線。