樂桃航空祭情人節優惠！飛日「單程機票1940元起」　今晚8時開搶

▲樂桃航空推情人節優惠，單程機票1940元起。（圖／樂桃）

記者李姿慧／台北報導

樂桃航空推出情人節優惠，飛日本機票再下殺，飛東京、大阪、名古屋、沖繩等都有優惠，其中台北-沖繩單程機票最低1940元起(未稅)，今(2日)晚間8時起開搶。

瞄準情人節商機，樂桃航空推機票優惠，包括台北-沖繩單程機票1940元起、台北-名古屋單程機票2490元起、台北-大阪單程機票2750元起、台北-東京單程機票2960元起、高雄-大阪單程機票2890元起，上列機票價格為未稅價，不另收取燃油特別附加費用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂桃航空宣布，情人節優惠機票將自今天晚間8時起開賣至2月4日深夜11時59分，機票適用期間為2024年3月1日到10月26日。

樂桃航空表示，促銷票價依機位情況而定，於活動期間可能銷售完畢。促銷活動開始的前一天，適用航班至少會提供一席促銷票價機位，當促銷票價售完和活動結束時，機位將適用於一般票價。

華航即起也推出「龍喜為著您」賀歲專案，全航線8折起，開票期間從2月1日至2月15日、為期15天，出發期間從2月1日至5月31日，全航線、全艙級、Basic樂活艙等均適用。

▲即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）