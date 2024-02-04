算好時機來報春　水道老建築、波斯菊、油菜花成台南打卡熱點

▲台南水道博物館的花海景觀，今年除了傳統波斯菊以外，還增加了油菜花，目前正值盛開期，花叢間也還規劃了小鹿造型裝置藝術，春節持續到元宵是走春最佳去處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年春節水道博物館的花海景觀都是榜上有名的踏青賞春景點，今年除了傳統波斯菊以外，還增加了油菜花，目前正值盛開期，搭配百年紅磚建築，形成浪漫花海，此外，花叢間也還規劃了小鹿造型裝置藝術，連日來吸引不少民眾走訪花間小鹿，春節持續到元宵是走春最佳去處。

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水道博物館是以歷史人文見長的國定古蹟建築，但在自然環境上，也配合不同樹木植栽的特性，規劃四季景觀與相關活動，每年春節的金色波斯菊花海即是一個指標性的節目，而這次除了波斯菊之外，園區也首次嘗試種植油菜花海，現在都已經進入盛開期，明亮的顏色非常討喜，整片盛開更是氣勢滂薄。

文化局長謝仕淵指出，水道的花海緊鄰園區內的送出唧筒室，是日治時期的建築，現已為國定古蹟，因為是日本明治維新後的建築表現，有明顯的洋式風格，搭配盛放的大片花海，就像歐洲庭院景觀，更是全國古蹟之列中少見能夠同時欣賞建築藝術與自然之美的景點。

館方表示，每年年底就會開始計算春節與花卉開花期，為的就是讓遊客們可以在春節時入園與家人親友一起欣賞美麗春景，留下美好回憶。有鑑於前幾年，熱情民眾過於「親近」花叢，不少花朵被踩踏影響景觀，館方呼籲遊客賞花取景時也能保持距離，減少對花朵的傷害。