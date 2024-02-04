綠白喬立法院長「電話門」延燒　他驚呼：就知道韓江配贏得多艱險

▲國民黨立委韓國瑜、江啟臣當選第11屆立法院正副院長。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院長之戰落幕，綠白之間卻針對誰主動來電喬國會正副院長人選一事陷入羅生門，雙方各執一詞。對此，國民黨前立委陳學聖4日就在臉書表示，看這幾天綠白為「電話門」鬧得不可開交，就知道國民黨「韓江配」贏得有多麼艱險了。

「看這幾天綠白為『電話門』鬧得不可開交，就知道國民黨『韓江配』贏得有多麼艱險了。」陳學聖直言，若不是綠白彼此算計太深，若不是國民黨強力團結，「寧可輸，也要『韓江配』團進團出」，不給對手分化可乘之機，也許這次國會正副龍頭改選，可能就局勢丕變。

此外，陳學聖分享，這幾天，行走基層，感覺藍營支持者好像被打了一支強心針，大選失敗的落寞瞬間一掃而空，大家覺得有希望了，有如電影《投名狀》電影裡名言「我們太需要一場勝利了！」，國民黨雖總統輸了，但贏了國會，未來就有無限可能。

陳學聖舉例，NCC不敢再隨便關電視台；衛福部也不能像過往如此護航高端疫苗；農委會也不准放任小公司進口大量雞蛋等，太多太多的黑箱，都會攤在陽光下。他也提到，就連國慶日，國民黨立委韓國瑜當選立法院長，同時是國慶籌備會主委，他相信今年國慶日，一定會不同；去年國慶日，前總統馬英九因國旗元素被消失，拒絕參加慶典，今年正好相反，過往八年被消失的國旗元素都會回來了，「到時，就看賴清德來不來！」

陳學聖也打趣提到，記得以前大家開玩笑說「立法院除了生小孩，什麼都變得出來」，而現在「人工生殖法」準備大修法，看來立法院會更加無所不能。他最後喊話，希望新任立法院長韓國瑜、副院長江啟臣好好加油，國民黨委員們好好努力，雖是不穩定多數，但只要常繫民心，一定會有不凡表現的！