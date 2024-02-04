前幕僚建議「柯文哲更該告陳永興、林逸民」 無法反駁將對誠信重傷

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯昱安建議「柯文哲更該告陳永興、林逸民」 無法反駁將對誠信重傷

▲民眾黨主席柯文哲出席龍年春聯小物記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯昱安建議柯文哲更應該提告醫師陳永興、林逸民。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院長之爭落幕，但綠白之間的「誰來喬院長」卻衍生成「電話門」，雙方相互指控，民眾黨主席柯文哲不滿被爆料，更揚言提告民進黨言人吳崢、媒體「侵權」。對此，民眾黨文宣部前主任柯昱安3日就在社群媒體Threads發文整理時間序表示，假設柯文哲覺得被污衊，更應該提吿中間人陳永興跟林逸民，如果不能反駁他們的說法，那對柯文哲的誠信絕對是重傷。

柯昱安還原時間序指出，綠營醫界大老陳永興1月25日拜會柯文哲老師張金堅，轉達民進黨總統當選人賴清德綠白合作善意，而後陳永興1月31日聯絡張金堅，希望致電柯文哲，陳永興轉述柯文哲電話中說法，「如果民進黨願意在院長選舉支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨推派的副院長。」並希望透過陳永興詢問民進黨有無可能。

陳永興隨後將柯文哲說法轉達給賴清德，而賴清德回應，「希望民眾黨考慮游珊配的可能性」、「如果民進黨院長支持黃珊珊，副院長推誰（意指蔡其昌）他們都會支持嗎？」；陳永興將賴清德說法轉達給柯文哲，柯文哲同意「只要院長支持黃珊珊，副院長無條件支持民進黨提出的任何人選」。

陳永興與柯文哲通話中，五福眼科醫師林逸民也在現場證實柯文哲的說法，他問柯文哲，「民進黨提名任何一個人（當副院長）都沒有關係嗎？」，柯文哲強調「 對，只要黃珊珊當院長」；這通電話結束後，他就把結果跟賴清德說。但依據民眾黨立委黃珊珊說法，晚上9點民眾黨團緊急開會，結論是「不能支持新潮流」，無法支持蔡其昌作為副院長，等同幫柯文哲踩煞車，最後因為民眾黨不支持蔡其昌，民進黨仍堅持蔡其昌是副院長人選，不同意在院長選舉支持黃珊珊。

對此，柯昱安提出質疑，柯文哲到底有沒有在民眾黨團晚間開會決議前，就透過陳永興、林逸民告知民進黨，「只要民進黨院長投黃珊珊，副院長民進黨派誰（包括蔡其昌）都支持？」如果有，形同架空民眾黨的黨團自主，繞過民眾黨立委黃國昌與黃珊珊直接跟民進黨談條件，還忘記「新潮流不倒，台灣不會好」的政治宣示；如果沒有，那就是陳永興跟林逸民說謊。

柯昱安強調，這點比起到底是誰先打電話、有沒有派人來喬更加嚴重，在他看來，如果柯文哲繞過了黨團去請陳永興傳話「副院長投誰都可以」，這跟當時柯文哲進去馬辦後繞過幕僚，跟國民黨簽了六點協議有異曲同工之妙。

柯昱安最後建議，民眾黨要重新思考提告策略，吳崢的說法跟媒體報導都是其次，如果不能反駁陳永興跟林逸民的說法，那對柯文哲的誠信絕對是重傷。

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