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預言「游錫堃，勝」翻車…慘遭洗版　命理老師：有算到陳昭姿出包

艾菲爾曾在1月24日在臉書預測，游錫堃將會順利連任。（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

▲艾菲爾曾在1月24日在臉書預測，游錫堃將會順利連任。（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

圖文／CTWANT

立法院1日進行正副院長選舉，韓國瑜確定當選第十一屆立法院長。不過，塔羅牌老師艾菲爾曾預測游錫堃會順利連任，如今結果失準，當初「預測」的文章也疑似遭到刪除，引發討論。雖然游錫堃未如預測當選立院龍頭，艾菲爾表示，自己曾說今年名字有「日」的人容易出事，結果民眾黨立委陳昭姿投票果然出包。

曾於2021年精準算中女星徐若瑄離婚的艾菲爾，上月24日以姓名學角度算了韓國瑜及游錫堃的名字，再用2人生日綜合推算，大膽斷言「游錫堃，勝」。立法院1日展開投票作業，首輪投票韓國瑜、游錫堃、民眾黨立委黃珊珊均未過半，進入第二輪投票後，游錫堃獲51票、韓國瑜得54票，由後者拿下國會議長寶座。

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雖然游錫堃未如預測當選立院龍頭，但艾菲爾上月底曾透露，2024年名字當中有「日」部首的人，要多注意安全，或是名字中有「太陽」意象的字，（例如昌、陽、明、暘、昭、昕、曦、晴、昱、晟、暉、旭、曙、晗、煦）也需要注意，容易發生意外或是被人攻擊。

艾菲爾當時特別提出日本羽田機場飛機相撞事故、「太陽旗」的維基百科頁面，以及南韓在野黨李在明遇刺等事件，並圈起日本的「日」、太陽旗的「太陽」、李在明的的「明」字來強化說法。他提醒，如果名字符合這些現象，無論出遊、旅行一定要注意安全；若公司名有這些用字，2024年要注意水、火、電、風的災害。

艾菲爾昨（2日）表示，「名字有『日』，今年就是要小心生活中的意外事件，不可心存僥倖。陳昭姿立委，2／1投票小插曲，今天2／2新聞，請辭立法院幹事長。命理巧合，給大家參考。昭字：日部首（如有不同見解，看法，歡迎各界指正）。」

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