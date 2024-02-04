歲末不忘偏鄉獨居老人　台中和平警募愛心贈物資

▲和平警募集物資，贈送轄內低收入戶及一名93歲的獨居老人。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得／台中報導

台中市和平警分局大棟派出所長謝濬紘及中坑里里長李明毅，昨（3）日下午3時許擔任機動派出所勤務，積極了解轄區狀況，投入治、交安工作，不僅落實勤務，並積極透過各警勤區同仁及里長等熟知當地獨居老人及低收入戶生活狀況，透過愛心團體募集民生物資前往慰問。

在和平區偏遠大棟中坑山區，住著1戶徐姓老婦(95歲)行動不便，加上住的地方偏遠又交通不便，每次下山就醫都很困難，多靠著來自各地的愛心及低收入戶補助勉強過日。和平警分局長期關心徐家人的生活困境，平時也會前往關懷、閒話家常，獲悉後，日前也主動接洽愛心團體募集物資偕同大棟派出所謝所長前往慰問，徐婦接受來自警方的愛心，也頻頻感謝員警的用心。



和平警分局長沈能成表示感謝各社區志工們及各愛心慈善團體發揮大愛無私精神，期盼有更多的善心人士、公益團體一起來關懷弱勢族群，成為獨居長輩的守護者並加強重要節日安全維護工作期間，警察除用心於治安及交通工作，更秉持「為民服務」的精神，殷切關懷弱勢及提供民眾必要協助。和平警分局動員轄區所有警力及各類民力，為「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」等三大主軸作好萬全準備，加強犯罪偵防能量，維持交通順暢，回應民眾需求，讓和平區居民平安、快樂、過好年！