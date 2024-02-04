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社會 社會焦點 保障人權

出身書香世家的他喊「要靠打假球賺錢」！SBL15人撈到手金額曝

記者黃宥寧／台北報導

辜負己身天賦！士檢偵辦裕隆假球簽賭案，查出柯旻豪等10名球員，以10種手法操控比賽，海撈千萬，依運彩等罪起訴15人，球員翁嘉鴻遭通緝，時效至152年。然而，令體壇痛心的是，球員們難抵金錢誘惑，讓競技球賽成一場「套好招表演秀」，更有不知廉恥的球員直接表示：「要靠打假球賺錢」，而涉賭不法所得也曝光，最慘僅拿到11000元。

假球案曝光，全因吳季穎感情問題，然而真正主謀則是曾效力金酒、九太球員的柯旻豪，介紹助教當組頭的邱繼緯給吳等人認識，隊上球員若有人要打假球，則需柯旻豪答應，逐漸班霸、翁嘉鴻、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、吳祐任、黃鉉閔、李其恩等也一起落入火坑。

▼（左起）柯旻豪、斑霸、邱繼緯、黃鉉閔、陳品銓、邱忠博、顏聞佐、黃品瑄 。（資料圖／記者黃宥寧攝）

▲▼（左起）柯旻豪、斑霸、邱繼緯、黃鉉閔、陳品銓、邱忠博、顏聞佐、黃品瑄 。（圖／記者黃宥寧攝）

承辦檢察官夜以繼日不斷從頭到尾觀看第20屆SBL聯賽影片，分析出7場違法情事，包括2022年12月27日裕隆對上台啤在台北體育館熱身賽事（未開放投注）、2023年2月24日、4月8日、4月16日、4月22日裕隆對上柏力力隊在鳳山體育館賽事、新竹體育場例行賽、彰化師大體育場、4月28日、30日裕隆對上台啤、台銀隊在彰化師大體育場例行賽賽事，確定球員為達地下賭盤開出讓分或符合盤中受讓分數，而用控制比賽方式操縱比賽。

檢警從吳等人證述、扣案手機對話發現，25歲吳季穎真的「賭超大」，除以地下賭博網站「九州娛樂城」下注，甚至透過游、吳姓朋友提供帳戶下注，就連台彩也淪其「提款機」，貪婪程度讓人難以置信。

偵查時，周暐辰指出，柯旻豪、吳季穎主導裕隆打假球，顏聞佐、陳品銓、黃鉉閔有參與，曾經也被吳要求配合簽賭，並可協助下注或分紅；顏聞佐表示，吳季穎的黃姓女友會在比賽前、中告知該場有無開盤，由他在場中告知吳，吳傳達下注指令後，再傳達下注訊息給黃女。

▼吳季穎與黃姓前女友因假球案再有新的連結。（合成圖／翻攝黃姓網紅IG）

▲▼ 。（合成圖／翻攝黃姓網紅IG）

前助教邱繼緯坦承，柯旻豪、吳季穎是透過他簽賭球賽，他與柯資金往來都是下注簽賭賭金，並表示自己以簽賭做為主要收入來源，而柯、吳以信用版方式投注。

教練李啟億說，柯旻豪擔任先發控球後衛，負責執行總教練戰術，有主導賽事比分、節奏及勝負能力，球員在場上不常見不執行教練戰術狀況，2023年4月28日賽事上場球員，完全未照總教練指示執行戰術，前任教練邱大宗與李說法一致。

然而，檢警從球員手機對話發現，父母都是國小校長的周暐辰與吳季穎大方說：「要靠打假球賺錢」，吳則回答他：「要打假球需經柯旻豪同意」，且從吳季穎手機對話得知，他與柯旻豪確實有討論要控制比賽分數，

▲▼ 柯旻豪 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲唯一遭羈押的球員柯旻豪。（圖／記者黃宥寧攝）

透過縝密分析被告2023年1月至同年5月1日銀行帳戶金流後，柯旻豪從其他被告帳戶轉出、提領不法所得為47萬1895元，吳季穎與前女友黃品瑄共計1568萬9376元、邱忠博93萬、黃鉉閔93萬3985元、陳品銓1萬1000元、顏聞佐13萬、班霸3萬、吳祐任47萬7500元、周暐宸6萬1000元、李奇恩5萬8000元；邱廷昱418萬6340元、提供帳戶張曉悌125萬3499元、邱繼緯118萬9000元、游舜翔28萬2000元。

承辦檢察官依相關事證，依《運動彩券發行條例》結夥3人以上犯以詐術妨害投注標的的運動競技賽事之公平，賭博、詐欺取財、加重詐欺取財等罪，起訴15人，並向法院聲請沒收不法所得共2000萬餘元。

最後認為，吳季穎成職業籃球員後，不思珍惜己身天賦，積極求進，以其參與球賽作為不法獲利工具，賭資達千萬，甚至邀集友人、同學、隊友共同參與賭博、控制賽事，對職籃影響深遠，且惡行重大，考量其偵查中供述與該案案情有重要關係之待證事項等，建請法院依證人保護法規定，對吳季穎量處適當刑責。

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