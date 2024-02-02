獨／裕隆打假球簽賭吹哨者曝　吳季穎劈腿惹怒網紅女友釀團滅

▲曾效力裕隆球隊的吳季穎與時任女友黃姓女網紅，一個負責打假球另一個在球場旁幫下注。（合成圖／翻攝黃姓網紅IG）

記者黃宥寧／台北報導

愛不到就毀了！士檢偵辦裕隆假球簽賭案，經108天抽絲剝繭，發現裕隆隊進行第20屆超級籃球聯賽（SBL）賽程，部分球員集體簽賭，操控比賽結果，依運彩條例等罪嫌起訴前球員吳季穎等15人，並聲請沒收不法所得2000萬餘元。然而，整起事件會曝光，全因吳季穎感情處理不當，遭時任女友報復，未料讓10名年輕球員就此失業，面臨訴訟。

承辦檢察官夜以繼日不斷從頭到尾觀看第20屆SBL聯賽共30場影片，分析出7場違法情事，包括2022年12月27日裕隆對上台啤在台北體育館熱身賽事（未開放投注）、2023年2月24日、4月8日、4月16日、4月22日裕隆對上柏力力隊在鳳山體育館賽事、新竹體育場例行賽、彰化師大體育場、4月28日、30日裕隆對上台啤、台銀隊在彰化師大體育場例行賽賽事，確定球員為達地下賭盤開出讓分或符合盤中受讓分數，而用控制比賽方式操縱比賽。

▲2023年4月28日裕隆與台啤對戰，吳季穎時任女友黃品瑄就坐在教練邱大宗後方的觀眾席 。（圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）

據悉，從吳季穎與時任女友黃品瑄帳戶發現，2人數個帳戶多達1500餘萬金流進出，相當驚人；然而，2人戀愛的對話，也不是如一般情侶的「寶貝我想你」、「我愛你」等甜言蜜語文字，反而多是「下注、簽賭」賭博對話，而從電視轉播，都可見黃女坐在場邊的美麗身影。

替籃壇蒙上一層重重陰影的始作俑者也是該對怨偶！據了解，吳季穎來自單親家庭，從小由奶奶扶養長大，上大學後卻沈迷賭博，與同校黃女交往後卻一心二用，全忘女方待他的好，反而與富二代小公主偷來暗去被抓包，黃女不甘替他還賭債還被出賣，直接當「吹哨者」把裕隆打假球的事情全抖出來。

但令人沒想到，本來是情侶間私事，竟直接讓10名球員失業又纏訟，更讓唯一在押的柯旻豪不服地對法官淚訴，自己下注金額沒很大，沒控制比賽，把事實都講出來，反而是吳季穎有下注比賽對話，但吳卻在外面，還語帶哽咽說：「吳季穎下注高達千萬，我只有幾萬」為什麼自己被羈押。

▲唯一遭羈押的球員柯旻豪。（圖／記者黃宥寧攝）

據起訴內容，涉案球員於比賽時，故意以「不依教練指示戰術」、「離譜投籃」、「傳球失誤」、「不傳球」、「遭對方抄截」、「罰球不進」、「傳球次數暴增」、「出手時機不合常理」、「運球出界」、甚至「讓對手輕鬆投籃」等10多種誇張方式，涉嫌技術性操控球隊輸贏及得分，已嚴重影響職籃公平及球迷信賴，且賭資金額上看千萬元。

全案由重大刑案專組主任檢察官葉耀群率同檢察官邱獻民指揮刑事局偵4隊全力偵辦，今（2日）依《運動彩券發行條例》第21條第2項結夥3人以上犯以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平、賭博等罪，起訴15名被告，其中10人為球員。

今（2日）稍早開接押庭，合議庭認柯旻豪否認部分犯行，且與多位證人證述有異，仍有調查之必要，且目前尚有部分共犯在逃，如未將被告羈押並禁止接見、通信，難認其不會與其他共犯串證，而有事實足認被告有串證、滅證之虞，裁定續押並禁止接見通信。

對此，士林地檢署強調，將依照台灣高等檢察署日前舉行之「防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組」會議決議，攜手中華民國籃球協會及國內3大職業籃球聯盟（SBL聯盟、T1聯盟、PLG聯盟），結合檢警專責小組，透過聯繫窗口防制不法，持續健全國內職籃環境，再度贏回球迷的支持及認同。