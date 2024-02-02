　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／裕隆打假球簽賭吹哨者曝　吳季穎劈腿惹怒網紅女友釀團滅

▲▼ 。（合成圖／翻攝黃姓網紅IG）

▲曾效力裕隆球隊的吳季穎與時任女友黃姓女網紅，一個負責打假球另一個在球場旁幫下注。（合成圖／翻攝黃姓網紅IG）

記者黃宥寧／台北報導

愛不到就毀了！士檢偵辦裕隆假球簽賭案，經108天抽絲剝繭，發現裕隆隊進行第20屆超級籃球聯賽（SBL）賽程，部分球員集體簽賭，操控比賽結果，依運彩條例等罪嫌起訴前球員吳季穎等15人，並聲請沒收不法所得2000萬餘元。然而，整起事件會曝光，全因吳季穎感情處理不當，遭時任女友報復，未料讓10名年輕球員就此失業，面臨訴訟。

承辦檢察官夜以繼日不斷從頭到尾觀看第20屆SBL聯賽共30場影片，分析出7場違法情事，包括2022年12月27日裕隆對上台啤在台北體育館熱身賽事（未開放投注）、2023年2月24日、4月8日、4月16日、4月22日裕隆對上柏力力隊在鳳山體育館賽事、新竹體育場例行賽、彰化師大體育場、4月28日、30日裕隆對上台啤、台銀隊在彰化師大體育場例行賽賽事，確定球員為達地下賭盤開出讓分或符合盤中受讓分數，而用控制比賽方式操縱比賽。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）

▲2023年4月28日裕隆與台啤對戰，吳季穎時任女友黃品瑄就坐在教練邱大宗後方的觀眾席 。（圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）

據悉，從吳季穎與時任女友黃品瑄帳戶發現，2人數個帳戶多達1500餘萬金流進出，相當驚人；然而，2人戀愛的對話，也不是如一般情侶的「寶貝我想你」、「我愛你」等甜言蜜語文字，反而多是「下注、簽賭」賭博對話，而從電視轉播，都可見黃女坐在場邊的美麗身影。

替籃壇蒙上一層重重陰影的始作俑者也是該對怨偶！據了解，吳季穎來自單親家庭，從小由奶奶扶養長大，上大學後卻沈迷賭博，與同校黃女交往後卻一心二用，全忘女方待他的好，反而與富二代小公主偷來暗去被抓包，黃女不甘替他還賭債還被出賣，直接當「吹哨者」把裕隆打假球的事情全抖出來。

但令人沒想到，本來是情侶間私事，竟直接讓10名球員失業又纏訟，更讓唯一在押的柯旻豪不服地對法官淚訴，自己下注金額沒很大，沒控制比賽，把事實都講出來，反而是吳季穎有下注比賽對話，但吳卻在外面，還語帶哽咽說：「吳季穎下注高達千萬，我只有幾萬」為什麼自己被羈押。

▲▼ 柯旻豪 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲唯一遭羈押的球員柯旻豪。（圖／記者黃宥寧攝）

據起訴內容，涉案球員於比賽時，故意以「不依教練指示戰術」、「離譜投籃」、「傳球失誤」、「不傳球」、「遭對方抄截」、「罰球不進」、「傳球次數暴增」、「出手時機不合常理」、「運球出界」、甚至「讓對手輕鬆投籃」等10多種誇張方式，涉嫌技術性操控球隊輸贏及得分，已嚴重影響職籃公平及球迷信賴，且賭資金額上看千萬元。

全案由重大刑案專組主任檢察官葉耀群率同檢察官邱獻民指揮刑事局偵4隊全力偵辦，今（2日）依《運動彩券發行條例》第21條第2項結夥3人以上犯以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平、賭博等罪，起訴15名被告，其中10人為球員。

今（2日）稍早開接押庭，合議庭認柯旻豪否認部分犯行，且與多位證人證述有異，仍有調查之必要，且目前尚有部分共犯在逃，如未將被告羈押並禁止接見、通信，難認其不會與其他共犯串證，而有事實足認被告有串證、滅證之虞，裁定續押並禁止接見通信。

對此，士林地檢署強調，將依照台灣高等檢察署日前舉行之「防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組」會議決議，攜手中華民國籃球協會及國內3大職業籃球聯盟（SBL聯盟、T1聯盟、PLG聯盟），結合檢警專責小組，透過聯繫窗口防制不法，持續健全國內職籃環境，再度贏回球迷的支持及認同。

ET快訊
震撼彈！統一宣布砸8億投資Yahoo台灣
喬院長綠白撕破臉　卓榮泰聲明：各種討論都以游錫堃作為院長進行
快訊／台南20歲男被丟包醫院慘死
快訊／性侵犯鈕承澤申請假釋被打臉　將在獄中度過第3個農曆年
獨／裕隆假球簽賭吹哨者曝　吳季穎劈腿惹怒網紅女友
快訊／台糖梅花肉「驗出禁用瘦肉精」！台中市府勒令下架
鄭爽拍戲「日薪880萬」！搞垮劇組不肯賠　躲投資人3年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南20歲男欠債遭人暴打　全身傷被丟包醫院亡

快訊／性侵犯鈕承澤申請假釋被打臉　將在獄中度過第3個農曆年

獨／裕隆打假球簽賭吹哨者曝　吳季穎劈腿惹怒網紅女友釀團滅

桃園棋牌社「自摸10台送佛跳牆」囂張攬客　警破門逮40名賭客

屏東3兄妹深夜騎單車誤闖國道！見警察叔叔嚇壞掉頭　逆向遭攔截

潛艦國造被指「軍火商」　郭璽告尹乃菁求償300萬...結果曝

偽造通聯記錄騙拘票、搜索票　北市刑大偵查佐為求績效下場慘了

大逆轉！JKF女郎玲奈拍片...噁男經過打手槍　竟是自導自演

最新「10大重刑外逃要犯」曝　註銷護照追捕殯葬大亨朱國榮

快訊／自爆愛妻流產！柯旻豪打悲情牌求回家團圓　法官不領情續押

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

韓國瑜重返立院全紀錄　喊話：不同政黨攜手合作

郭書瑤接受男友「肉體出軌」外國人　亞洲人除外..自豪：我很極品了吧！

Ed Sheeran現身高雄！　機場與粉絲互動超親民

萌娃指著殯儀館打招呼　一旁媽怕爆：別亂揮！

快訊／台南20歲男欠債遭人暴打　全身傷被丟包醫院亡

快訊／性侵犯鈕承澤申請假釋被打臉　將在獄中度過第3個農曆年

獨／裕隆打假球簽賭吹哨者曝　吳季穎劈腿惹怒網紅女友釀團滅

桃園棋牌社「自摸10台送佛跳牆」囂張攬客　警破門逮40名賭客

屏東3兄妹深夜騎單車誤闖國道！見警察叔叔嚇壞掉頭　逆向遭攔截

潛艦國造被指「軍火商」　郭璽告尹乃菁求償300萬...結果曝

偽造通聯記錄騙拘票、搜索票　北市刑大偵查佐為求績效下場慘了

大逆轉！JKF女郎玲奈拍片...噁男經過打手槍　竟是自導自演

最新「10大重刑外逃要犯」曝　註銷護照追捕殯葬大亨朱國榮

快訊／自爆愛妻流產！柯旻豪打悲情牌求回家團圓　法官不領情續押

《魷魚遊戲》001號爺爺性騷案遭求刑1年！向法官求饒：人生晚景淒涼

加速改善海砂屋、耐震不足屋　國土署：2／1開放報名提供到府服務

地牛翻身！台鐵花壇=新營8列車延誤　18：43恢復行車

風田強勢回歸 十指緊扣蔡尚樺

白靈紅薄紗出席亞洲電影節 性感胸前大展「七月返歸」

海巡春節威力掃蕩誓決心　展現執法堅守國境安全

喬院長綠白撕破臉　卓榮泰聲明：各種討論都是以游錫堃作為院長進行

外人靠不住！　宋濤痛批美國打台灣牌「棋子變棄子」

快訊／台南20歲男欠債遭人暴打　全身傷被丟包醫院亡

先探／2024能源股夢幻隊

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

社會熱門新聞

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

即／柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

高雄「排毒一條街」又1家被抄了

驚悚瞬間曝！　老夫妻牽手過馬路遭客運輾過

最新10大外逃要犯曝　追捕殯葬大亨朱國榮

涉洩偵查秘密給詐團　3律師遭聲押

即／裕隆打假球簽賭　士檢起訴10球員

百萬人氣女神遭求償216萬　被抓包抖音開直播判賠

過馬路遭輾！夫死妻斷肢命危　家屬跪地痛哭失聲

新莊男洗澡突遭持槍挾持　警遭衝撞「連開2槍」

即／新莊傳2嫌當眾亮槍　警方圍捕中

彰化老夫妻訪兒返家遇劫！肇事運將自責

熱身賽就開始打假球！SBL裕隆球員10招達賭盤讓分

更多熱門

相關新聞

即／柯旻豪自爆愛妻流產求交保！法官不領情續押

即／柯旻豪自爆愛妻流產求交保！法官不領情續押

去年11月爆出SBL裕隆籃球隊包括已離隊的吳季穎等10名球員打假球簽賭，成為台灣籃壇黑歷史之一，今(2)日士林地檢署偵結將涉案15人起訴，其中因更改說詞成為全案唯一遭羈押的柯旻豪，也在今天決定是否可以回家過年，稍早結果出爐，柯旻豪雖打悲情牌求回家跟家人道歉，但法官裁定續押，並禁止接見通信。

裕隆翁嘉鴻遭通緝　大學教練曝露行蹤

裕隆翁嘉鴻遭通緝　大學教練曝露行蹤

即／柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

即／柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

熱身賽就開始打假球！SBL裕隆球員10招達賭盤讓分

熱身賽就開始打假球！SBL裕隆球員10招達賭盤讓分

即／裕隆打假球簽賭　士檢起訴10球員

即／裕隆打假球簽賭　士檢起訴10球員

關鍵字：

吳季穎柯旻豪黃品瑄裕隆

讀者迴響

熱門新聞

他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

網美空姐證實「機長約砲傳聞」　曝服務過周杰倫

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

即／柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

最新「紅包行情」曝光！　3禁忌不可犯

高雄「排毒一條街」又1家被抄了

「星光二班」前美女主播成員：我又懷孕了

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！1招有解

直擊／韓國瑜上班首日不見人影！　沒進立法院原因曝光

新立院女神！她「激似林襄」監票成焦點

Joeman砸30萬買刮刮樂！猛刮結果出爐

台灣LEXUS油電新休旅接單價曝光

驚悚瞬間曝！　老夫妻牽手過馬路遭客運輾過

更多

最夯影音

更多
超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建
宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面