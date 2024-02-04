　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度女星猝逝一天復活！　為宣導「子宮頸癌防治」被罵爆

▲▼ 印度女星潘迪（Poonam Pandey）。（圖／翻攝自Instagram）

▲印度女星潘迪利用假死來宣導子宮頸癌防治。（圖／翻攝自Instagram）

記者張方瑀／綜合報導

印度一名女星2日傳出因子宮頸癌驟逝，消息也獲得工作團隊和經紀人的證實，豈料正當粉絲和媒體正哀悼之時，她卻突然上傳影片表示，自己並沒有死亡，而是想要藉由這種方式喚起大眾對子宮頸癌的重視，這樣的作法也引發兩極討論。

根據《衛報》報導，現年32歲的印度女星潘迪（Poonam Pandey）2日在官方Instagram帳號發布她因罹患子宮頸癌而病逝的消息，其團隊在聲明中寫道，「今天早上對我們來說是一個艱難的早晨，我們非常悲痛地通知大家，我們深愛的潘迪因子宮頸癌去世了。」

隨後，她的經紀人也向記者們證實這項消息，「她在與健康的鬥爭的過程中，保持堅定不移的精神真的很了不起。」經紀人也補充，「現在迫切需要提高人們對於子宮頸癌等可預防疾病的認識，並積極採取措施。」

▲▼ 印度女星潘迪（Poonam Pandey）。（圖／翻攝自Instagram）

▲潘迪2011年因許諾如果印度板球隊在世界盃奪冠將脫衣慶祝而一夕成名。（圖／翻攝自Instagram）

結果，正當粉絲哀悼潘迪的離去、印度媒體正報導潘迪的死訊，也大篇幅討論子宮頸癌的徵兆與防治方法時，潘迪3日在Instagram帳號發布影片說，「我還活著，沒有因子宮頸癌而死。但很不幸，成千上萬的婦女卻真的是因子宮頸癌而死。」

潘迪在影片中向支持的粉絲道歉，但她並不後悔這麼做，「是的，我假裝死了。 我知道這很極端， 但突然之間我們都在談論子宮頸癌，不是嗎？我為我的死亡消息所帶來的影響感到自豪。」

潘迪2010年以模特兒出道，2011年因許諾如果印度板球隊在世界盃奪冠將脫衣慶祝而一夕成名。當年印度板球隊順利奪冠，但她因輿論壓力而沒有兌現諾言。

潘迪在影片強調，子宮頸癌並非不治之症，只要接種HPV（人類乳突病毒）疫苗即可有效預防，及早發現仍可妥善治療。她的作法引發坊間不同反應，有人形容這是「廉價炒作」，但也有人認為這次假死事件確實讓民眾關注到這個疾病。

根據HPV資訊中心（HPV Information Centre）資料，子宮頸癌是印度婦女發生率第2高的癌症，每年約有12萬3900名婦女罹患子宮頸癌，7萬7300多名婦女因此死亡。

目前印度民間健康活動家正積極遊說印度政府，替年輕女性推出全國性的HPV疫苗接種；根據英國數據，在12至13歲之間接種疫苗的20多歲女性中，子宮頸癌的發生率降低了87%。

ET快訊
韓國瑜、柯建銘「髮密照」曝光！　遭笑歲月是把剃頭刀
親戚狂問「1個月賺多少？」 小鐘神回2句　千人朝聖筆記
台中派出所長中彈亡　曾清槍走火...手機送鑑識解密
詭！日琵琶湖女落水　卻撈出2男屍
癌症驟逝一天復活！　印度32歲女星被罵爆
濱江街飆車族蛇行競速！　他落單慘被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登初選南卡告捷！奪97%選票領先另兩對手　喊話：讓川普再次失敗

新加坡爆砍人案7傷　男嫌雙刀一路追砍900公尺遭眾人制伏

日年輕人聊LINE超怕「句號騷擾」　櫻花妹曝最不想看見1符號

詭！日琵琶湖1女投湖　搜救卻意外撈出2男屍「1人明顯腐爛」

印度女星猝逝一天復活！　為宣導「子宮頸癌防治」被罵爆

年前赴日注意！關東明降大雪「積雪40cm」　東京交通恐誤點

Spotify續約美國Podcast天王　合約金天價78億元

智利「10年最致命野火」釀46死！延燒4.3萬公頃　死傷數恐再攀升

瓜地馬拉西部發生車禍　釀11人喪生

德國「反極右翼」示威活動延燒　20萬人走上街頭

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

車速快到剩殘影！26歲女醉後狂飆畫面曝,騎士遭撞噴飛50公尺慘死

林進告別阿嬤

林進阿嬤1月就過世

籃球滾一滾「變怪怪的」　他看一眼急喊「快跑啊」就爆炸了！

拜登初選南卡告捷！奪97%選票領先另兩對手　喊話：讓川普再次失敗

新加坡爆砍人案7傷　男嫌雙刀一路追砍900公尺遭眾人制伏

日年輕人聊LINE超怕「句號騷擾」　櫻花妹曝最不想看見1符號

詭！日琵琶湖1女投湖　搜救卻意外撈出2男屍「1人明顯腐爛」

印度女星猝逝一天復活！　為宣導「子宮頸癌防治」被罵爆

年前赴日注意！關東明降大雪「積雪40cm」　東京交通恐誤點

Spotify續約美國Podcast天王　合約金天價78億元

智利「10年最致命野火」釀46死！延燒4.3萬公頃　死傷數恐再攀升

瓜地馬拉西部發生車禍　釀11人喪生

德國「反極右翼」示威活動延燒　20萬人走上街頭

西螺福興宮「送神封籤」　名師現場揮毫太平媽祖祝福春聯贈香客

台灣燈會安平燈區首日交通順暢　4日起縮小管制時間與範圍

前幕僚建議「柯文哲更該告陳永興、林逸民」 無法反駁將對誠信重傷

台積電下車潮！封關前股東戶數連4周衰退　今年來少逾10萬戶

婆婆討紅包「要給3成年終獎金」　媳婦愣：南部有這習俗？

居酒屋寫「OO吃到飽」別進去！日籍部落客列「避雷7條件」曝內幕

鹹蛋黃雞薯條超罪惡！　速食店最新「鹹蛋黃系列」全門市開吃了

算好時機來報春　水道老建築、波斯菊、油菜花成台南打卡熱點

龍年點燈！花蓮太平洋燈會開幕　春節假期加碼煙火秀

年節養生調和五臟良方攻略　中醫師5點建議

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

國際熱門新聞

23歲拳手生涯首敗昏迷不治　4度遭KO打到腦出血

悲報！　「愛上保育員」傳奇母鶴逝世

2女飯店外扯衣互毆　她「巨乳掉出」狂甩

印度女星猝逝一天復活　原因曝光

騎士闖紅燈遭汽車撞噴！　「橫飛空轉360度」重落地

台媽買證陪女新國留學　結局坐牢45天

日琵琶湖「1女投湖」！搜救意外撈出2男屍

美空襲伊拉克和敘利亞至少39死

烏克蘭東部俄占城鎮遇襲　俄官員：至少11人喪生

買好市多沙發坐了2年半　女顧客退貨成功

以色列：開戰迄今已攻擊逾50個敘利亞境內目標

被逼問與中共關係！TikTok執行長怒：我新加坡人

德國反極右翼示威延燒　20萬人走上街頭

英美聯軍再襲葉門　打擊境內36個武裝目標

更多熱門

相關新聞

逛街突爆心梗倒地　轎車閃不及輾爆頭死

逛街突爆心梗倒地　轎車閃不及輾爆頭死

印度北方邦22歲男子茂亞（Sumit Maurya）日前外出時，突然在街上爆發心肌梗塞，昏迷倒地後不幸被後方來車輾壓頭部，重傷送院後被宣告不治身亡。

「祈福黨」入境！信義區挑路人強行祝福

「祈福黨」入境！信義區挑路人強行祝福

趙露思PO「敷臉素顏照」！真實模樣萌翻全網

趙露思PO「敷臉素顏照」！真實模樣萌翻全網

篠崎泫「被花枝碰臉大哭」慘遭網暴　8年後還原真相

篠崎泫「被花枝碰臉大哭」慘遭網暴　8年後還原真相

《甄嬛》女星槓上地雷五星飯店！房務沒品嗆1句話

《甄嬛》女星槓上地雷五星飯店！房務沒品嗆1句話

關鍵字：

女星子宮頸癌印度

讀者迴響

熱門新聞

台中派出所長中彈亡　妻赴警局做筆錄

快訊／台中所長派出所疑持槍自戕亡

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

曾國城遭斷聯「至今沒釋懷」　羅時豐自責淚崩：對不起

鄭啟泰驟逝！2天前還在討論婚禮　未婚妻慟：一點都不好玩

28歲男「一碰就射」！人妻苦忍3年崩潰：這麼快…怎麼過

很會照顧人的「天生暖男」4大星座

陳芳語要結婚了！爆「5月30歲生日嫁鼓手男友」

北市驚傳砍人！他一開門身中數刀

今「立春」8禁忌一次看　4星座喜迎財神

梧桐妹「又穿唇環＋舌環」！ 同框賈靜雯、修杰楷度假

鄭啟泰「突腹瀉、腳抽筋」送醫當日就驟逝

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎

過年「全台連下3天」挑戰強烈冷氣團　恐跌破10℃時間曝

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面