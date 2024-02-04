印度女星猝逝一天復活！　為宣導「子宮頸癌防治」被罵爆

▲印度女星潘迪利用假死來宣導子宮頸癌防治。（圖／翻攝自Instagram）



記者張方瑀／綜合報導

印度一名女星2日傳出因子宮頸癌驟逝，消息也獲得工作團隊和經紀人的證實，豈料正當粉絲和媒體正哀悼之時，她卻突然上傳影片表示，自己並沒有死亡，而是想要藉由這種方式喚起大眾對子宮頸癌的重視，這樣的作法也引發兩極討論。

根據《衛報》報導，現年32歲的印度女星潘迪（Poonam Pandey）2日在官方Instagram帳號發布她因罹患子宮頸癌而病逝的消息，其團隊在聲明中寫道，「今天早上對我們來說是一個艱難的早晨，我們非常悲痛地通知大家，我們深愛的潘迪因子宮頸癌去世了。」

隨後，她的經紀人也向記者們證實這項消息，「她在與健康的鬥爭的過程中，保持堅定不移的精神真的很了不起。」經紀人也補充，「現在迫切需要提高人們對於子宮頸癌等可預防疾病的認識，並積極採取措施。」

▲潘迪2011年因許諾如果印度板球隊在世界盃奪冠將脫衣慶祝而一夕成名。（圖／翻攝自Instagram）



結果，正當粉絲哀悼潘迪的離去、印度媒體正報導潘迪的死訊，也大篇幅討論子宮頸癌的徵兆與防治方法時，潘迪3日在Instagram帳號發布影片說，「我還活著，沒有因子宮頸癌而死。但很不幸，成千上萬的婦女卻真的是因子宮頸癌而死。」

潘迪在影片中向支持的粉絲道歉，但她並不後悔這麼做，「是的，我假裝死了。 我知道這很極端， 但突然之間我們都在談論子宮頸癌，不是嗎？我為我的死亡消息所帶來的影響感到自豪。」

潘迪2010年以模特兒出道，2011年因許諾如果印度板球隊在世界盃奪冠將脫衣慶祝而一夕成名。當年印度板球隊順利奪冠，但她因輿論壓力而沒有兌現諾言。

潘迪在影片強調，子宮頸癌並非不治之症，只要接種HPV（人類乳突病毒）疫苗即可有效預防，及早發現仍可妥善治療。她的作法引發坊間不同反應，有人形容這是「廉價炒作」，但也有人認為這次假死事件確實讓民眾關注到這個疾病。

根據HPV資訊中心（HPV Information Centre）資料，子宮頸癌是印度婦女發生率第2高的癌症，每年約有12萬3900名婦女罹患子宮頸癌，7萬7300多名婦女因此死亡。

目前印度民間健康活動家正積極遊說印度政府，替年輕女性推出全國性的HPV疫苗接種；根據英國數據，在12至13歲之間接種疫苗的20多歲女性中，子宮頸癌的發生率降低了87%。