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社會 社會焦點 保障人權

印度「祈福黨」入境　信義區挑路人強行祝福...討5百嫌少還血拚

記者邱中岳／台北報導

印度祈福黨入境北市信義區！北市警方陸續接獲報案，有民眾在信義區遭印度籍男子搭訕，藉口以讀心術、祈福的方式向民眾索討財物，有被害人給了5百元後，對方還不甘心，帶著被害人前往服飾店消費購物後才放人，警方也隨即逮捕2名印度籍男子，據悉，近1個月陸續有印度人在信義區以這種手法犯案，提醒民眾當心不要被騙。

警方調查，北市警信義分局接獲報案，有2名印度籍男子在信義區的街頭向路人搭訕，自稱是來台灣幫印度的廟宇籌措經費，甚至還以讀心術的方式取得被害人信任，等被害人誤信之後就直指這是「神蹟」、「神的祝福」，事後向被害人索討金錢，被害人拿5百元還被嫌不夠，直接帶著被害人到服飾店再消費購衣。

▲▼印度祈福黨鎖定北市信義區搭訕路人，以祈福名義討5百元還不夠，帶被害人逛街血拚。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲印度祈福黨鎖定北市信義區搭訕路人，以祈福名義討5百元還不夠，帶被害人逛街血拚。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方得知消息，立刻前往服飾店將35歲、40歲兩名印度籍男子GURPREET、PHTAY等2人逮捕，2人到案後坦承犯行，並願意將騙取的金錢還給被害人並道歉，希望能夠換取馬上出境的機會，但北市警信義分局三張犁派出所警員訊後也依照強制、詐欺等罪嫌將2人移送地檢署偵辦。

警方追查，近1個月陸續接獲報案，有印度人在信義商圈附近徘徊搭訕路人，並且均是以建設廟宇等理由向路人要錢，警方送辦的2名印度人，則是在半個月前入境台灣，並且逗留在北市信義商圈附近，所以不排除有更多印度祈福黨成員在台，呼籲民眾切勿上當受騙。

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