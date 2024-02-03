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逛街突爆心梗倒路中央　轎車閃不及當場輾過！少年被爆頭濺血死

▲▼茂亞在街上突然心臟病發作，昏迷倒地後遭後方車輛輾頭身亡。（圖／翻攝自X）

▲茂亞在街上突然心臟病發作，昏迷倒地後遭後方車輛輾頭身亡。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印度北方邦22歲男子茂亞（Sumit Maurya）日前外出時，突然在街上爆發心肌梗塞，昏迷倒地後不幸被後方來車輾壓頭部，重傷送院後被宣告不治身亡。

據印度媒體報導，這起事件發生於1月30日。從網上流傳的現場畫面可見，茂亞當時正提著一個紅色袋子在勒金布爾凱里縣（Lakhimpur Kheri）一條狹窄的巷道中行走，而他後方則跟著一輛紅色SUV。

令人意外的是，茂亞逛到一半突然心臟病發作，當場失去意識倒向馬路正中央，而後方的SUV則閃避不及，撞擊茂亞後輾過他的頭部，導致茂亞頭部受重傷，鮮血狂流。

茂亞隨後被送往附近醫院搶救，但這名年輕人最後仍不幸被宣告死亡，而在網上引發廣泛討論。報導稱，印度最近已發生多起突發心臟病事件，而社區和當局也在考慮採取更積極的措施來應對突發心臟病的風險。

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關鍵字：

印度心臟病車禍Sumit Maurya

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