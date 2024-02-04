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社會 社會焦點 保障人權

快訊／北市凌晨驚傳持刀砍人！2煞誆騙還債　他一開門身中數刀

▲臺北市政府警察局中正第二分局, 警局中正二分局警備隊。（圖／記者謝婷婷攝）

▲中正區4日發生1名男子遭砍殺。（圖／記者謝婷婷攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中正區廈門街4日凌晨發生1起住宅強盜案件，2名男子因債務糾紛找到被害人家中，並持刀械朝男子砍殺，警方事後到場2人當場逃逸，目前警方正循線追人。

警方指出，蔡姓男子因積欠巫姓男子1萬2千元的債務，在4日上門討債，2人誆騙巫姓男子開門後，隨即朝巫姓男子砍殺，造成巫姓男子身中多刀。

蔡姓男子等人還搶走巫姓男子的手機以及皮包，巫姓男子頭部、左手以及右膝均有刀傷，目前仍在加護病房觀察，警方也鎖定蔡姓男子等2嫌犯追查。

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