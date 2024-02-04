快訊／台糖豬肉複驗未檢出瘦肉精！農業部：年前擴大5倍檢驗





▲防檢署長邱垂章說明台糖肉品複檢結果。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台糖安心豚梅花肉片被檢出含有瘦肉精，連日引發社會關注。行政院食品安全辦公今晚公布最新複驗結果，包括再次送驗台糖肉品，以及採集來源畜牧場的豬隻毛髮、血清和飼料等45件樣品，皆未驗出乙型受體素。農業部表示，農曆年前還會持續擴大肉品檢驗，至少增加5倍查驗量能，請國人放心購買國產豬肉。

行政院食安辦今晚召開聯合記者會，會同衛福部、經濟部、農業部及台糖公司代表出席，說明豬肉檢出乙型受體素「西布特羅」查驗結果。

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農業部指出，繼昨日回溯台糖公司來源豬場進行用藥稽查及採集豬血清、毛髮及飼料等檢體，進行21項乙型受體素(含西布特羅和萊克多巴胺)檢驗，檢測結果所有樣品均未檢出乙型受體素，今日再次檢送相同批號的南靖畜殖場梅花豬肉片樣本，總計45件樣品皆未檢出乙型受體素。

台中市食安處於1月15日至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，檢出西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm。農業部連續兩天採集來源牧場豬隻、同批下架肉品，涵蓋畜牧場、飼料、同批肉品、業者自行送驗肉品等45件樣品，皆未驗出乙型受體素，至屠宰分切作業實地稽查，也無異常狀況。

台糖董事長楊明洲表示，台糖養豬70年從未驗出有藥物，今天北上參加記者會，心情很沉重，身為國營事業，肩負國人同胞食安重大責任，「台糖不會，也沒有動機去做違法的事」，強調願意接受主管機關檢驗，「但台糖沒有用就是沒有用，絕對禁得起考驗，但等待檢驗過程都是煎熬」，經過連日檢驗結果，終於還給台糖一個清白，昨已向台中市政府申請複驗。

農業部重申，各項檢驗結果都證明國產豬肉衛生安全，有鑑於豬肉為國人重要之民生消費必需品，加上農曆春節將屆，即日起將擴大肉品檢驗，除加強清查所有台糖畜殖場豬隻及飼料查驗外，另外將增加全國肉品市場豬隻抽驗數量，並將持續與衛生單位合作強化牧場端及市場端之監測，共同守護國人的食肉安全及權益。