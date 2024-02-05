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大陸 大陸焦點 特派現場

武漢暴雪強碰春運！旅客反覆登機困機場30小時　有人體力不支昏倒

▲旅客在武漢天河機場等待時體力不支暈倒。（圖／翻攝微博）

▲旅客在武漢天河機場等待時因體力不支暈倒。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

武漢連日暴雪加上凍雨，各地出現嚴重積雪，連帶影響陸上及空中對外交通。有旅客昨（4）日反應稱，已滯留武漢天河國際機場近30小時，「在這漫長而疲憊的一天，只在航空公司安排的酒店短暫休息2個半小時，現場甚至有旅客因體力不支而暈倒在地。」

▲解放軍武警部隊前往武漢天河機場協助除雪融冰。（圖／CFP）

▲解放軍武警部隊前往武漢天河機場協助除雪融冰。（圖／CFP）

《極目新聞》報導，據武漢天河機場統計數據，5日全天進港航班326班，出港航班362班。目前，機場是雙跑道運行，截至11時，已執行航班70架次，取消航班64架次，剩餘497架次。航站樓內旅客總人數3331人，秩序正常。

武漢天河機場的跑道4日凌晨因凍雨影響而關閉，出動大批工作人員緊急除冰掃雪，還使用加熱後的除冰液，噴灑在機場內的150架次飛機，彷彿讓飛機洗了一場「熱水澡」，希望能早日恢復機場的正常運行。

▲解放軍武警部隊前往武漢天河機場協助除雪融冰。（圖／CFP）

▲工作人員利用除冰液等溶劑使機身和機械不至於凍結。（圖／CFP）

有旅客透露，在機場滯留20多個小時，期間只有在航空公司的酒店安排休息2特半小時，休息時間嚴重不足，此外，因天候不佳，有部分旅客反覆登機，飽受心靈和身體上的煎熬，傳出有旅客因體力不支而在候機室昏倒。

天河機場相關人員提醒，由於等待起飛的航班較多，在流量較大的航路或機場，空中交通管制部門為避免飛機之間出現危險接近，會對飛機的流量進行控制，「航班遇到流量控制時，還請旅客給予理解，耐心等待。」

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