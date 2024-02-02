美官員：未來幾天將空襲伊拉克敘利亞的親伊朗目標

▲靠近敘利亞邊境的駐約旦Tower 22美軍基地1月底遭無人機攻擊，造成3名美軍人員死亡。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國官員向美媒表示，美國政府已經批准了針對敘利亞與伊拉克境內的親伊朗組織目標進行打擊，將在最近幾日內發動空襲，以回應中東美軍基地先前多次遇襲的情況。

根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美國數名官員向他們證實，已經批准了在最近幾天對敘利亞與伊拉克境內的目標進行一系列打擊的計畫，其中包含親伊朗勢力人員與設施，空襲將會持續數日，並視天候情況決定何時發動空襲，以確保在良好的能見度下瞄準選定目標，避免誤傷平民。

據稱，這次空襲將作為中東地區美軍頻遭無人機與火箭彈襲擊的回應，包含1月28日靠近敘利亞的駐約旦Tower 22美軍基地發生無人機攻擊，導致自加薩戰爭以來，首度有3名美國軍人喪命，另有41名美軍受傷。美國指責伊朗支持的民兵組織策動這次無人機攻擊。

這些伊拉克親伊朗什葉派的民兵組織被統稱為伊拉克伊斯蘭抵抗組織（Islamic Resistance），由伊朗伊斯蘭革命衛隊（Iran's Revolutionary Guards）提供軍火、資金與協助訓練，而伊拉克伊斯蘭抵抗組織也宣稱對1月28日的襲擊負責。與此同時，伊朗否認與襲擊有任何關聯。

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，不會容忍對美軍的襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

美國官員表示，美方情報認為，用於襲擊Tower 22美軍基地的無人機是伊朗製造的，並且和俄羅斯用於烏克蘭戰場上的伊朗無人機相似。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）1日在記者會上表示，美國不會容忍對美軍的襲擊，除了持續避免該區域更廣泛的衝突外，也會採取必要行動捍衛美國的國家、利益與人民，「我們將以我們選擇的地點、時間與方式做出回應。」

奧斯汀也說，「這是中東的一個危險時刻」，以色列在加薩走廊對哈瑪斯持續進行戰爭，葉門反政府武裝組織青年運動（Houthi）對紅海商船的襲擊也發生在中東。美國總統拜登受到共和黨議員們越來越大的壓力，要求美國對伊朗採取強硬態度，直接打擊伊朗境內目標。但拜登與國防官員表示，華府並不尋求與伊朗爆發更廣泛衝突或升高緊張局勢。