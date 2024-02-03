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遭警方通緝49年！　桐島聰「DNA鑑定」結果出爐

▲▼桐島聰。（圖／警視廳）

▲桐島聰被日本警方通緝長達49年。（圖／警視廳）

記者羅翊宬／編譯

日本一名罹患胃癌末期、化名為內田洋的70歲男子聲稱，自己就是涉及多起連環爆炸案而被警視廳通緝長達49年的桐島聰。不過，由於警方先前並未針對指紋等建檔，因此難以驗證其真實性。在該名男子死後，警方旋即進行DNA鑑定，發現男子檢體和桐島聰家屬的親屬比對結果，並未出現矛盾。

根據日媒《讀賣新聞》、《朝日電視台》，化名內田洋的男子因為胃癌末期而入住神奈川縣鐮倉市一間醫院，在他1月25日向醫師透露自己的真實身分為通緝犯桐島聰以後，便於4天後的1月29日病逝，為此警方採取該名男子的DNA檢體，與桐島聰的兄弟等家屬進行比對，日前比對結果正式出爐。

DNA鑑定結果顯示，自稱為桐島聰的男子，和桐島聰家屬的親族關係證明上，並未出現矛盾（親族関係に矛盾がない），顯示該名胃癌末期病逝的男子，有極高的可能是逃亡49年的桐島聰。

在鑑定結果出爐以後，警視廳公安部昨（2）日派遣警力，前往該名男子位於神奈川縣藤澤市的住處進行搜索。

據悉，桐島聰曾參與左派激進組織「東亞反日武裝戰線」，曾於1974年8月30日午休時，將定時炸彈放置在三菱重工東京總部辦公室1樓出入口，強烈爆炸導致8名上班族死亡、380人輕重傷；1975年，桐島聰更在東京都中央區銀座韓國產業經濟研究所大樓設置爆裂物，因此遭全國通緝，當時年僅21歲。

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