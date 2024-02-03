地鐵書峴站隨機殺人2死12傷　23歲兇嫌一審遭判「無期徒刑」

▲南韓地鐵書峴站隨機殺人案兇嫌崔元鍾移送檢方。（資料照／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道城南市盆唐區去年8月3日，傳出一樁開車衝撞、隨機殺人案，造成64歲婦女與20歲女大生相繼死亡，以及其他12人輕重傷，兇嫌為被診斷罹患「類思覺失調型人格障礙」（SPD）、現年23歲男性崔元鍾（音譯），當時引發的模仿效應造成社會極大恐慌。如今，一審判處崔元鍾無期徒刑；檢方對此提出上訴。

根據《韓聯社》，南韓水原地方法院城南分院刑事2部於本月1日，針對涉嫌殺人罪而遭羈押起訴的崔元鍾進行一審宣判，判處崔元鍾無期徒刑，且未來必須配戴電子追蹤裝置長達30年，永遠隔離於社會之外。

部長法官姜眩求表示，「這起案件為社會大眾帶來極大恐懼，只要在大眾場合，任誰都可能淪為恐怖攻擊的對象。直到事件發生後，網路上仍頻繁出現預告殺人與恐攻的威脅文章，就連未成年人也在其渲染之下相繼模仿，對社會產生負面影響。從各種證據來看，其再犯的可能很大。」

至於被告崔元鍾的辯護律師主張，崔因為罹患「類思覺失調型人格障礙」（SPD）才會導致犯案，因此要求法官能夠減刑。對此，法官拒絕其請求，認為雖然精神鑑定結果顯示，崔從案發2年前便陸續出現幻聽、被害妄想等症狀，但崔犯案後能向搜索機關具體陳述犯案動機與過程，因此並不認為崔處於心智缺陷的狀態。

▲崔元鍾走進百貨商場「AK廣場」，持刀具隨機砍殺陌生人。（圖／CCFP）

先前檢方曾就此案向法官求處判崔元鍾死刑。不過，法官卻表示崔未能構成「剝奪生命、與社會永遠隔離」的死刑宣告條件，因此僅判處崔無期徒刑。對此，死者20歲女大生金惠彬（音譯）的家屬旁聽時泣訴，「我家女兒是因為誰才慘死的？如今竟然為了保障被告的生命權，而只判處無期徒刑。這令人無法接受！」

據悉，崔元鍾去年8月3日傍晚5時59分，開著米白色「起亞早晨」轎車，衝向京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站人行道，先對5名行人衝撞，導致64歲李姓婦人倒地昏迷、20歲金姓女大生腦死，2名受害者送醫後宣告不治，接著又從車上取出生魚片刀，衝進AK廣場（愛敬百貨）向陌生人揮刀，造成9人輕重傷。

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