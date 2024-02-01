空服員揭飛機上「奧客」熱區　不是經濟艙、頭等艙

▲空服員指出，大多數奧客都會集中在飛機上的其中一個艙等。（圖／示意圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合外電報導

人們通常對飛機上不同艙等的乘客有不同印象，但實際上最讓空服員受不了的「奧客」，其實都不是坐在人們以為的經濟艙或頭等艙，反而「豪華經濟艙」才是全世界空服員最討厭的工作區域。

英媒《太陽報》一篇由空服員撰寫的文章，根據空服員經驗，實際上最常遇到奧客的區域是「豪華經濟艙」（premium economy），這可能是因為這個艙等的旅客對接受到的服務期待最大，但他們的期待往往超出空服員可以給予的範圍。

由於豪華經濟艙旅客認為他們多付了點錢，就可以喝到雞尾酒，還有其他的菜單選項；然而實際上他們只能取得快速通關與座位空間更大的服務，「這絕對是我得面對最多脾氣的區域了」。

反觀經濟艙的旅客，他們知道該預期什麼，而乘坐商務艙的旅客有足夠的自覺，知道機組員可以提供和不能提供的限度在哪裡，「但豪華經濟艙絕對是奧客最集中的區域」，因為他們太專注於「豪華」2個字，卻忽略再怎麼豪華，還是在「經濟艙」。

文中表示，空服員遇過乘客要求他們調雞尾酒，還想看看「菜單」，但飛機不是雞尾酒酒吧更不是餐廳，空服員也不是主廚、服務生，空服員的存在是為了乘客的安全。

空服員必須隨時隨地提高警覺，注意高空飛行各種大小安全事項，但這些乘客在對他們頤指氣使或要求喝另一款酒時，似乎都不把這當一回事，而絕大部分這些乘客出沒的區域，就是豪華經濟艙。