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環警監聯合稽查　南警白河全力取締改裝噪音車輛

▲白河分局結合台南市環保局、新營、麻豆監理站及交通警察大隊等單位，重兵於東山區市174線橫路東山休息站執行合稽查，打擊高噪音車輛擾寧行為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲白河分局結合台南市環保局、新營、麻豆監理站及交通警察大隊等單位，重兵於東山區市174線橫路東山休息站執行合稽查，打擊高噪音車輛擾寧行為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市市道174線、175線山路蜿蜒、起伏，沿途有著名景點「東山咖啡公路」，吸引重機族車聚，為防制改裝噪音車輛擾民及危害用路安全，確保春節期間市民生活安寧及交通安全，白河警分局3日上午執行環警監聯合稽查，取締改裝噪音車輛。

▲白河分局結合台南市環保局、新營、麻豆監理站及交通警察大隊等單位，重兵於東山區市174線橫路東山休息站執行合稽查，打擊高噪音車輛擾寧行為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

白河分局結合台南市環保局、新營、麻豆監理站及交通警察大隊等單位，重兵於東山區市174線橫路東山休息站執行「環、警、監」聯合稽查，打擊高噪音車輛擾寧行為，攔查大型重型機車85輛，其中噪音檢測7輛，交通違規16件。

▲白河分局結合台南市環保局、新營、麻豆監理站及交通警察大隊等單位，重兵於東山區市174線橫路東山休息站執行合稽查，打擊高噪音車輛擾寧行為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方依道交處罰條例舉發車輛電系設備擅自變更零件及車輛設備規格不符4件、車輛電系設備改裝6件、無照駕駛2件、越級駕駛3件及未戴安全帽1件；另環保局依噪音管制法檢測排氣管噪音不合格2輛，限期複檢改善。

▲白河分局結合台南市環保局、新營、麻豆監理站及交通警察大隊等單位，重兵於東山區市174線橫路東山休息站執行合稽查，打擊高噪音車輛擾寧行為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

依噪音管制法第26條規定，車輛噪音超過標準者，將處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，不合格車輛仍須改善至複驗合格為止。

▲白河分局結合台南市環保局、新營、麻豆監理站及交通警察大隊等單位，重兵於東山區市174線橫路東山休息站執行合稽查，打擊高噪音車輛擾寧行為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

白河警分局呼籲，請民眾勿為了自身喜好，隨意改裝車輛，既花錢改裝又遭環保局開罰，還得另花時間回指定處所再次檢驗，不但擾人清夢，自身也得不償失。

▲白河分局結合台南市環保局、新營、麻豆監理站及交通警察大隊等單位，重兵於東山區市174線橫路東山休息站執行合稽查，打擊高噪音車輛擾寧行為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，歡迎民眾也加入抓噪行列，發現噪音車輛請協助記錄下車號、地點、時間、妨害安寧事實及違規證據資料（影像、照片），至行政院環境保護署噪音車檢舉網站（https://reurl.cc/9po2ba）檢舉，環保局將依法辦理並通知到檢。

▲白河分局結合台南市環保局、新營、麻豆監理站及交通警察大隊等單位，重兵於東山區市174線橫路東山休息站執行合稽查，打擊高噪音車輛擾寧行為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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