春節暢遊崗山之眼　高雄警全力疏導交通...避免塞車

▲岡山分局轄區重要觀光景點的「崗山之眼」。（圖／記者吳世龍翻攝）



記者吳世龍／高雄報導

今年春節連續假期即將開展，岡山分局將依照「重要節日之連續假期交通疏導計畫」規劃相關交通疏導勤務，針對重要交通要道派員車潮疏導，藉以提高出遊旅客對於行車安全及行車順暢。

岡山分局轄區重要觀光景點有「崗山之眼」、「梓官區蚵仔寮漁港觀光漁市場」、「燕巢區阿公店水庫風景區」、「橋頭區台糖橋頭糖廠」等4處，預期連續假期會湧入大量旅客及車潮，分局規劃11處交通疏導崗，全力投入交通疏導，避免塞車及交通事故。

岡山分局針對「崗山之眼」的聯外道路(大莊路2巷、水庫路與菜寮路口)均有編排員警實施交通疏導，此外，希望來遊玩的旅客，請勿將機車停放於人行道上，機車請停放於各停車場合法停車格位內，另本分局將會針對沿途紅線禁止停車及接駁站區的違規停車加強取締，讓春節出遊的旅客能順利、平安的到達美麗的「崗山之眼」，並藉由登高望遠飽覽阿公店水庫特殊美麗的湖光山色。

▲▼岡山分局應該景點的相關交通疏導管制措施。（圖／記者吳世龍翻攝）

因應該景點的相關交通疏導管制措施如後：上山路線仍僅開放1.接駁車、2.簽約計程車、3.相關公務車、4.殘障車輛及5.領用通行證之車輛進入管制路線，觀光局仍持續管制一般民眾車輛進入，本分局將配合高雄市觀光局所聘僱之人員在岡山區大莊路2巷口管制上山車輛，請遊客遵循沿途設置之停車管制路線牌面及管制人員之指揮，前往各停車場(大莊公園停車場小客車83格、菜寮路停車場小客車13格、阿公店森林公園小客車79格、阿公店水庫管理中心小客車113格)停放車輛。

外地旅客如要駕車前來，相關前往「崗山之眼」之交通路線如下，可先抵達週邊停車場後搭乘園區接駁車(全票25元、半票13元 (7-12 歲兒童及 65 歲以上長者)、6歲以下兒童免費)上山參觀：由國道10號下面前埔交流道，左轉鳳東路直行、右轉角宿路直行，進入中興路再接工程路、菜寮路，即可抵達「阿公店水庫管理處停車場」、「阿公店森林公園停車場」、「菜寮路停車場」及「水庫路停車場」停車後轉搭接駁車。

岡山分局呼籲前往「崗山之眼」觀光民眾，能多加利用大眾運輸工具：可搭乘高雄捷運紅線到捷運南岡山站(R24站)，從1號出口轉搭崗山之眼園區接駁車(紅68)或共乘計程車前往；如果天氣宜人的話，亦可從各停車場散步、健行前往上山參觀，可避免壅塞車流影響遊興。最後再次提醒出遊民秩序勿隨意違規(併排)停車、超車，依序前進以維交通順暢安全。

岡山警分局提醒春節連續假期前來岡山地區遊玩的旅客，行經本分局轄內各路口能「慢」、「看」、「停」，多看一眼提醒自己及家人行車減速慢行，讓快樂假期出遊能開開心心遊玩、平平安安回家，度過一個歡樂愉快的連續假期。