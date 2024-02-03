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「環保少女」獲判無罪！法院外開心大笑　肉身抗議被控違反秩序

▲▼瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）2日與其他抗議者一起抵達倫敦西敏地方法院。（圖／達志影像／美聯社）

▲「環保少女」童貝里2日與其他抗議者一起抵達倫敦西敏地方法院時，被媒體捕捉到開懷大笑的反應。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）去年10月在英國倫敦參加反化石燃料示威，肉身阻擋一場能源界人士會議遭到逮捕，並依違反公共秩序被起訴。倫敦法院2日駁回了檢方指控，認為證據不足以讓法庭定罪，宣告包含童貝里在內5名被告無罪。童貝里與其他示威人士一同抵達法院時被拍到開懷大笑的模樣。

▲▼瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）2日與其他抗議者一起抵達倫敦西敏地方法院。（圖／路透社）

▲▼童貝里與其他抗議者一起走在倫敦西敏地方法院外。（圖／路透社）

▲▼瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）2日與其他抗議者一起抵達倫敦西敏地方法院。（圖／路透社）

根據CNBC、Euronews報導，現年21歲的環保活動家童貝里2018年曾因為發起「為氣候罷課」運動而成名，過去一年來，她因參與歐洲各地的氣候抗議活動中多次被捕，其中包含2023年10月17日她在倫敦公園大道洲際酒店外，參加「倫敦無化石燃料組織」（Fossil Free London）等組織聯合發起的「油錢滾出去」（Oily Money Out）示威活動。

示威當天，童貝里與其他抗議人士用肉身組成人牆的方式堵住飯店入口，試圖阻止與會來賓進場參加「能源情報論壇」（Energy Intelligence Forum）的首日會議。「能源情報論壇」是能源界盛會，堪稱「石油界奧斯卡」，參加者包含許多化石燃料企業高管與政界人士。

▲▼瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）2日針對違反公共秩序指控獲無罪裁決，辯護律師查達（Rajesh Chada）在倫敦西敏地方法院外對媒體發言。（圖／路透）

▲▼童貝里（上圖左二）2日針對違反公共秩序指控獲判無罪，辯護律師查達（Rajesh Chada）在法院外對媒體發言。（圖／路透）

▲▼瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）2日針對違反公共秩序指控獲無罪裁決，辯護律師查達（Rajesh Chada）在倫敦西敏地方法院外對媒體發言。（圖／路透）

童貝里與2名綠色和平組織（Greenpeace）人士、2名倫敦無化石燃料組織人士，因為未按警方要求移動到指定區域，被依違反英國《公共秩序法》第14條規定而起訴。不過他們在去年11月的聽證會上都表示不認罪，直到2日倫敦一家法院法庭裁決5人並未擾亂公共秩序。

法官約翰•勞（John Law）認為，警方對這起抗議示威活動施加的限制條件並不合法（unlawful），因為警方本可以要求更少限制，且條件並不明確，「控方證據不足以讓任何合理的法庭做出適當的定罪，我行使自由裁量權，宣布5名被告無罪釋放。」

►►►「環保少女」倫敦抗議被捕！　肉身擋道阻石油論壇進行

►►►環保少女童貝里慘被捕！德國3鎮暴警「抬走」驅離　狼狽模樣曝光

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