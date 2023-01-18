環保少女童貝里慘被捕！德國3鎮暴警「抬走」驅離　狼狽模樣曝光

▲德國「環保少女」童貝里17日在德國參加反對擴建礦坑的抗議活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

來自瑞典的「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）於當地時間17日在德國聲援一場反對清理拆除村莊、反對擴大開採礦坑的抗議活動時，慘遭警方驅離現場並逮捕，她才於上周六（14日）向當地6000名抗議者發表演說，表示德國是全球最大汙染國之一，擴建礦坑是對今後世代的背叛。

根據《路透社》，全球知名的氣候活動家、瑞典環保少女童貝里17日在德國北萊茵-西發利亞邦西部的一處村莊呂策拉特（Luetzerath）聲援反對擴建礦坑的抗議活動時，與其他活動人士一起被警方逮捕拘留，她被逮捕時位於距離村莊9公里的露天煤礦坑Garzweiler 2，不過在檢查並確認身分後，她就被警方釋放。

德國第2大電力供應商「萊因集團」（RWEG.DE）為該座煤礦的所有者，其與政府達成一致，同意拆除呂冊拉特村，以換取該煤礦更快退役，並挽救原本計畫被摧毀的5座村莊。

環保活動人士認為，德國不應該繼續開採更多的煤礦，而是應該將焦點擺在如何擴大可再生能源。

▼童貝里慘遭德國警方逮捕、確認身份。（圖／路透）

▲童貝里慘遭警方抬走、從抗議現場驅離。（圖／達志影像／美聯社）

德國鎮暴警察透過推土機，上周起將活動人士從村莊廢棄建築物中驅離，至上周只有少數人留在樹上和地下隧道，但包括童貝里在內的抗議人士則持續留在現場，一直靜坐至14日。

報導所公開的影像中，一名警察隊抗議人群喊道，「我們將使用武力帶你們去接受身份盤查，所以請保持合作。」

亞琛警方發言人透露，「童貝里是衝向窗台的活動人士中的其中一人，然而她在隨後被我們警方攔住，並被我們這群警察抬出危險區域，以確認他們的身份」、「一名活動人士跳進了礦坑。」

童貝里遭3名警察帶走，並押送回警車。

報導指出，童貝里14日才向參與呂策特拉村莊遊行抗議的6000名群眾發表談話，她認為德國同意擴大開採煤礦，等於是對今後世代的背叛，「德國是全球最大的汙染國之一，需要被追究責任。」