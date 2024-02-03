今年首道春雷要來了！下周一鋒面殺到　專家：嘉義以北有劇烈對流

▲降雨和雷電預測。（圖／林老師氣象站）

記者李姿慧／台北報導

今年第一道春雷要來了，下周一(5日)鋒面通過，台灣大學大氣科學博士林得恩表示，下周一清晨到上午因鋒面影響，嘉義以北有劇烈對流天氣系統發生機會，伴隨著今年第1道春雷的可能。

台灣大學大氣科學博士林得恩今(3日)在粉專「林老師氣象站」表示，根據歐洲ECMWF今晨最新數值模式預報結果顯示，下周一2月5日清晨到上午，受鋒面通過影響緣故，嘉義以北地區有劇烈對流天氣系統發生的機會，並伴隨著今年第1道春雷的可能。

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林得恩指出，還好是個移動性的鋒面天氣系統，影響時間不長，累積降雨量也相當有限。

氣象署表示，周日晚間至下周一預計會有道結構良好的鋒面通過，天氣會有較明顯的轉變，中部以北及東半部降雨機率明顯提高，局部有短暫陣雨出現，尤其上半天雨勢會比較大一些，至於南部地區為多雲；鋒面通過後風向再度轉為東北風，北台灣氣溫下降、天氣逐漸轉涼。

下周二冷空氣南下，北台灣氣溫持續下降；水氣減少，不過北部、東半部仍有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，而南部地區為多雲。

氣象署表示，下周三至下周五(7日至9日)冷空氣持續增強，強度來到大陸冷氣團等級，北臺灣天氣轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降；配合華南雲雨區東移，全台降雨機率提高，中部以北及東半部地區有局部短陣雨，尤其北台灣降雨較持續，而南部也有零星降雨。