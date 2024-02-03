　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

週末暖如春！大陸冷氣團過年　除夕濕冷10℃

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象署）

▲今明兩天各地晴朗穩定「溫暖如春」，高溫上看30度。（圖／翻攝中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今明兩天各地晴朗穩定「溫暖如春」，高溫上看30度。下週一(5日)鋒面快速掠過，中部以北為短暫雨後多雲，下週三(7日)鋒面逐漸接近，愈接近除夕夜愈濕冷。冷空氣以達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至10、11度左右。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(3)日東北風減弱，北台雲量漸減，氣溫漸升，東半部偶有局部短暫雨，其他各地晴朗穩定；各地區氣溫：北部16至25度，中部16至28度，南部17至30度，東部16至28度。明(4)日各地晴朗穩定，氣溫續升，「溫暖如春」早晚涼，東半部偶有局部短暫雨。今、明西半部及金馬易起霧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象署）

▲桃園市濃霧特報，能見度不足200公尺。

下週一(5日)鋒面快速掠過，中部以北為短暫雨後多雲，北台氣溫降、略轉冷，其他各地氣溫稍降。下週二(6日)各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；各地氣溫略升。

下週三(7日)鋒面逐漸接近、傍晚抵達，下週四(8日)降雨範圍擴大至中部，南部山區亦有局部短暫雨的機率(左圖)，除夕(9日)仍有雨，降雨稍減少(右圖)；下週三傍晚起冷空氣逐日南下，愈接近除夕夜、愈濕冷。冷空氣以達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至10、11度左右。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象署）

▲最新(2日20時)歐洲(ECMWF)模式，8日8時地面氣壓及降水模擬圖顯示，降雨範圍擴大至中部，及南部山區(左圖)。9日20時模擬圖顯示顯示，除夕(9日)仍有雨，降雨漸減少(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象.老大洩天機）

最新模式8至10天的模擬顯示，年初一(10日)白天起至初三(12日)天氣轉晴朗穩定；冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日升，入夜「強輻射冷卻」作用，清晨仍有10度以下的平地最低氣溫，日夜溫差很大，應注意。不過，各國模式期末的模擬，不盡相同，應持續觀察調整。

ET快訊
美女騎士「胸前僅穿3條線」被開單　釣出本尊：沒開車頭燈
快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！　「下輩子想繼續當您的孫子」
小姊妹寄宿遭多次性侵！報警被回「然後咧、白癡」　外婆心碎
韓國瑜的秘書長決定了！　邀請「國會活字典」出任
柯文哲深夜還原「珊昌配」破局　喊告民進黨：造謠亂政
快訊／參演300部港劇！「外國人專業戶」燒炭身亡　享年58歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今送神日！清屯大掃除「1禁忌」注意　小心好運倒光

巧連智曝過年紅包行情「小孩600元」　4包法一次看！

全國最早國運籤！五甲關帝廟開出中上　曾精準預測蔡英文當總統

美女騎士「胸前僅穿3條線」被開單　釣出本尊：沒開車頭燈

週末暖如春！大陸冷氣團過年　除夕濕冷10℃

老闆上班突發「烏魚子禮盒」！菜鳥拿到嗨翻　聽老鳥一句話臉垮了

不要再幫老公買「花內褲」　醫師警告：太花容易有害健康

媽媽免費幫顧孩！外出用餐老公出1千「我們一向AA」　她秒心寒

婆家辦年貨「需要2.6萬」　媳婦嫌太貴…過來人揭實情：根本不夠

嫂嫂蜜月幫代購！　她竟給落落長清單、29吋行李箱

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

今送神日！清屯大掃除「1禁忌」注意　小心好運倒光

巧連智曝過年紅包行情「小孩600元」　4包法一次看！

全國最早國運籤！五甲關帝廟開出中上　曾精準預測蔡英文當總統

美女騎士「胸前僅穿3條線」被開單　釣出本尊：沒開車頭燈

週末暖如春！大陸冷氣團過年　除夕濕冷10℃

老闆上班突發「烏魚子禮盒」！菜鳥拿到嗨翻　聽老鳥一句話臉垮了

不要再幫老公買「花內褲」　醫師警告：太花容易有害健康

媽媽免費幫顧孩！外出用餐老公出1千「我們一向AA」　她秒心寒

婆家辦年貨「需要2.6萬」　媳婦嫌太貴…過來人揭實情：根本不夠

嫂嫂蜜月幫代購！　她竟給落落長清單、29吋行李箱

今送神日！清屯大掃除「1禁忌」注意　小心好運倒光

巧連智曝過年紅包行情「小孩600元」　4包法一次看！

快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！　「下輩子想繼續當您的孫子」

快訊／演《洛基》世界拳王爆紅！　卡爾韋瑟斯家中逝世享壽76歲

人夫示愛小三「我是妳後半輩子的光」　激戰15次遭妻告討百萬

全國最早國運籤！五甲關帝廟開出中上　曾精準預測蔡英文當總統

柯文哲深夜758字曝：綠營中間人要我聯繫「可代表賴清德的醫師」

緯創林憲銘曾稱阿妹「張小姐」　坦言「鬧了點笑話」

美女騎士「胸前僅穿3條線」被開單　釣出本尊：沒開車頭燈

宋濤另一面！親和幽默愛發問　2024慰問台胞聯歡會笑聲不斷

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

命理老師預言「游錫堃，勝」　翻車後回應了

4生肖「財神附身」！

3生肖年前靠抽獎、年終發大財

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

媳嫌婆家辦年貨要2.6萬　過來人揭實情

最新「紅包行情」曝光！　3禁忌不可犯

趁大掃除斷捨離！9大「必丟物」一次看

提前準備送灶神、送太歲撇步　越早迎福氣

2千元鈔發行逾20年卻少見　運鈔員解答

混血小姑「美到一堆人追」！狂傳兄妹抱睡照

啃老20年「假鴻海工程師」猝死！一票女友找上門

Disney+再祭狠招！將擴大制裁共用帳號　

更多熱門

相關新聞

地牛翻身！台鐵花壇=新營8列車延誤　18：43恢復行車

地牛翻身！台鐵花壇=新營8列車延誤　18：43恢復行車

今天傍晚6時10分嘉義縣太保市發生芮氏規模4.6地震，為確保安全，台鐵彰化花壇=台南新營間按3級地震規定辦理，列車一度慢行，8列車延誤，晚間18時43分恢復行車。

嘉義地牛翻身！高鐵2列車一度停車延誤　19：03恢復行車

嘉義地牛翻身！高鐵2列車一度停車延誤　19：03恢復行車

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

春節前兩波變天！濕冷區出爐　冷氣團「冰凍除夕到初一」

春節前兩波變天！濕冷區出爐　冷氣團「冰凍除夕到初一」

下周兩階段降溫！小年夜全台天氣差　冷氣團強凍除夕探13度

下周兩階段降溫！小年夜全台天氣差　冷氣團強凍除夕探13度

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

新竹傳一屍兩命　孕婦催生前夕口鼻滲血亡

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

命理老師預言「游錫堃，勝」　翻車後回應了

20歲男欠債遭人暴打　被丟包醫院亡

韓國瑜當選　柯建銘：囂張沒落魄久

「外國人專業戶」河國榮輕生亡

黃珊珊還原綠白合！嗆民進黨沒用的51席

小姊妹遭性侵　報警被回「然後咧、白癡」

獨／裕隆打假球吹哨者曝　吳季穎劈腿惹怒女友釀團滅

韓國瑜的秘書長決定了！　邀請「國會活字典」出任

柯文哲還原「珊昌配」破局　喊告民進黨造謠

更多

最夯影音

更多
年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月
超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面