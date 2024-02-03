週末暖如春！大陸冷氣團過年　除夕濕冷10℃

▲今明兩天各地晴朗穩定「溫暖如春」，高溫上看30度。（圖／翻攝中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今明兩天各地晴朗穩定「溫暖如春」，高溫上看30度。下週一(5日)鋒面快速掠過，中部以北為短暫雨後多雲，下週三(7日)鋒面逐漸接近，愈接近除夕夜愈濕冷。冷空氣以達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至10、11度左右。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(3)日東北風減弱，北台雲量漸減，氣溫漸升，東半部偶有局部短暫雨，其他各地晴朗穩定；各地區氣溫：北部16至25度，中部16至28度，南部17至30度，東部16至28度。明(4)日各地晴朗穩定，氣溫續升，「溫暖如春」早晚涼，東半部偶有局部短暫雨。今、明西半部及金馬易起霧。

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▲桃園市濃霧特報，能見度不足200公尺。

下週一(5日)鋒面快速掠過，中部以北為短暫雨後多雲，北台氣溫降、略轉冷，其他各地氣溫稍降。下週二(6日)各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；各地氣溫略升。

下週三(7日)鋒面逐漸接近、傍晚抵達，下週四(8日)降雨範圍擴大至中部，南部山區亦有局部短暫雨的機率(左圖)，除夕(9日)仍有雨，降雨稍減少(右圖)；下週三傍晚起冷空氣逐日南下，愈接近除夕夜、愈濕冷。冷空氣以達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至10、11度左右。

▲最新(2日20時)歐洲(ECMWF)模式，8日8時地面氣壓及降水模擬圖顯示，降雨範圍擴大至中部，及南部山區(左圖)。9日20時模擬圖顯示顯示，除夕(9日)仍有雨，降雨漸減少(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象.老大洩天機）

最新模式8至10天的模擬顯示，年初一(10日)白天起至初三(12日)天氣轉晴朗穩定；冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日升，入夜「強輻射冷卻」作用，清晨仍有10度以下的平地最低氣溫，日夜溫差很大，應注意。不過，各國模式期末的模擬，不盡相同，應持續觀察調整。