老闆上班突發「烏魚子禮盒」！菜鳥拿到嗨翻　聽老鳥一句話臉垮了

▲傳產員工收到老闆送的烏魚子禮盒，聽老鳥說一句話卻讓他從天堂掉到地獄。（示意圖／記者蔡佩旻攝）



網搜小組／柯振中報導

農曆新年將至，許多企業會發放年終獎金，讓員工們過個好年。一名傳產的菜鳥近日收到老闆發放的烏魚子禮盒，讓他感到十分開心，以為是賺到了，沒想到聽見老鳥的一句話，瞬間從天堂掉到地獄，也讓他氣得大罵「老闆那麼狠哦」。

這名傳產員工在PTT上表示，老闆2日的時候突然發放烏魚子禮盒，讓他感到十分驚喜，認為「賺爛了」，沒想到隔壁的資深前輩卻一臉不高興的樣子，讓他感到十分好奇，為何收到禮物還會不開心。

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▲傳產員工細問以後才知道，原來發放烏魚子禮盒的話，代表當年不會有年終獎金。（示意圖／ETtoday資料照）



沒想到細問以後，這名傳產員工也瞬間從天堂掉到地獄。原來，公司的年終獎金並非每年都會發放，禮盒也不是每年都會贈送，但如果有贈送禮盒的話，意味著員工沒有年終獎金能領。

這名傳產員工聽完以後，忍不住爆粗口，痛罵「我X，老闆那麼狠哦，一盒烏魚子就想打發我」，也因此感到十分苦惱，不曉得過年該如何發紅包，「烏魚子塞進紅包袋哦？」

可憐的遭遇引發討論後，有不少網友出言安慰，「我有聽說有年終發一箱泡麵餅乾的」、「今年傳產還沒倒就已經偷笑了」、「我還拿過一袋橘子勒」、「傳產今年很慘。」