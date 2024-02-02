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年齡猜謎好狀態藏不住！「善存開光禮盒」營養助力好氣色一整年

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

▲善存好狀態開光團團長黃豪平邀請路人玩猜年齡遊戲，最年輕歐巴桑年紀公開嚇到眾人，也大方公開保養秘方。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

新的一年即將到來，人人都想求個好運勢，善存好狀態開光團團長黃豪平表示，好的運氣通常需要好狀態來維持，而好狀態需要攝取好的營養，擁有面面俱到的好營養才能全面HOLD住好狀態，透過善存的豐富營養就能幫「思緒、活力和光采都開光，好狀態一整年」；就像每個女人都希望自己青春永駐，黃豪平特別找來3位打扮年輕、充滿活力的女士，要讓路人來猜她們的真實年齡，究竟民眾有沒有辦法突破視覺年齡，成功猜出年紀呢？

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

三位女士中有人穿著淺色牛仔褲、有人則是亮麗黃色洋裝上身，襯托得整個人看起來氣色都相當好，黃豪平笑說「看起來長得像我學妹！」必須檢查身分證看看是不是有謊報年齡，自己偷偷少報幾歲！果然好狀態讓路人吳大哥陷入苦惱表示，「猜女生年紀已經是離我很遠的事了」，根據經驗總結，他認為猜女生年齡是件傻事，「猜高對不起人家，猜低了自己眼光有問題」，而且女生還會因為是素顏或化妝以及穿著打扮，而在視覺感上有所不同，面對眼前三位女士要猜誰最年輕、大概幾歲實在很困難，但吳大哥最終選擇了POLO上衣搭配牛仔褲的女士，猜她大概39、40歲左右。

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

另一位路人EVA光是用看的，也同樣高呼「很難選哎！」於是黃豪平提議原地跑步10秒的新評估方法，看誰比較喘、誰的心肺能力比較年輕強勁，沒想到又是POLO上衣搭配牛仔褲的女士勝出，「她感覺很穩定、一點都不喘，還可以保持笑容」所以選擇她是三人中最年輕的一位，年紀大約40歲上下。第三位路人EMMA，透過觀察膚況來判斷年紀，結果竟然又是牛仔褲女士被選中，也猜她的年齡大概介於39、40歲之間。

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

沒料到真實數字一公開驚掉所有人的下巴，牛仔褲女士已經要50歲了！但她的身型、穿衣打扮都讓她減齡足足有10歲之多，讓她榮獲台北街頭認證「最年輕歐巴桑」的封號，她也大方分享自己的保養三大撇步，那就是多運動、不要吃得太油膩、不想東想西自尋煩惱。

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

黃豪平加碼提供「善存」，幫助三位六年級生的女士們輕鬆保持好狀態跟好活力，MOMO通路現正優惠中，下單就能重新把氣色狀態補起來；他還帶著三位女士進行開光儀式，唸出「善存來開光，面容在發光」為好氣色再集氣！

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

家醫科余家叡醫師表示，因為善存提供了人體必需的22種關鍵營養素，能幫助民眾維持好狀態，黃豪平一聽數字嚇一跳，笑說要集齊22種「東西要吃很多，是相當麻煩的一件事」，但善存一錠就搞定。而且針對不同的性別跟年齡還推出不同的品項，像是男性善存含有增量維生素B11，帶來清晰思緒和好活力，更添加增量鋅2，有助於維持生殖機能；另外，余家叡醫師表示，女性善存含有增量維生素C3，能幫助膠原蛋白形成。

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

今年就入手善存限定開光禮盒照顧自己的好思緒和好氣色，只要看影片+留言就有機會獲得，用善存開光好狀態維持一整年。

▲▼台北,新年,善存,禮盒,開光,保養。（圖／翻攝自影片）

1與善存成人綜合維他命錠相比，增量B1。維生素B1幫助維持神經系統正常功能，善存幫助精神旺盛
2與善存成人綜合維他命錠相比，增量鋅。鋅有助於維持生殖機能
3與善存成人綜合維他命錠相比，增量C。

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