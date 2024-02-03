年終獎金放車內遭竊　南警迅速追回物流司機辛苦錢

▲臧姓慣竊涉嫌竊取賴姓物流司機放在車上的28000元的年終獎金，被永康分局緝獲，追回獎金依法送辦。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

1名賴姓物流司機1月31日向永康分局復興派出所報案，稱於華興街一處超商上下貨時，因自己一時大意，未將車輛熄火鎖門，因一心忙著卸貨，再返回車上時竟發現剛領到手的年終獎金新台幣28000元遭竊取，想到剛領到的獎金不翼而飛非常心急，立即前往派出所報案，請警方協助。

復興所受理後立即調閱貨車內監視器，發現有一名男子在貨車旁徘徊，見司機工作忙碌不注意的空檔，打開車門進入車內行竊現金，竊嫌得手現金後便匆忙逃離現場，警方透過監視錄影畫面中嫌犯的特徵，一眼就認出為36歲臧姓慣竊，警方立即著手偵辦調查。

警方在臧嫌常出沒的地方加強巡守，順利於2日在一處超商前發現臧嫌身影，臧嫌自知法網難逃，即配合警方調查並交出所竊取的贓款。賴姓司機得知自己的獎金竟能失而復得，非常感謝警方的協助，表示可以開心過個好年。

永康分局長邱顯良表示，年關將近，民眾因時刻小心留意身上財物，避免遭有心人士因一時貪念竊取，以避免觸法得不償失，並提醒民眾如發生竊案應立即報案，並維持現場狀況，以利鑑識人員採證。於維護治安的決心，永康警仍會持續維護轄區治安，打擊犯罪，不法之徒切勿心存僥倖，以身試法。