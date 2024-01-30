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社會 社會焦點 保障人權

年獎入袋投資虛擬幣拚一把！男遭詐31萬　警兩度保他血汗錢　

▲鹿港中年男遭詐被警攔阻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鹿港中年男遭詐被警攔阻。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港1名中年男子，拿年終獎金去投資希望能賺大錢，結果連遭詐團利用，先是臨櫃匯款16萬時被警方攔下，後來要面交15萬元投資虛擬貨幣時，警方又埋伏逮捕取錢車手。令人吃驚的是，這名車手先前已詐騙其他被害人得手，並面交得手約300萬元，警方呼籲，年關將近，防堵詐騙，應自我提高警覺心，才能保住辛苦錢。

▲鹿港中年男遭詐被警攔阻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方查扣相關資料。

這名男子被詐騙集團的話術所騙，投資高額報酬的股票，臨櫃匯款16萬，經行員和警方成功攔阻，隔不到2個禮拜，這名男子又被騙投資虛擬貨幣，面交15萬給車手時，警方及時逮獲詐騙集團車手，並將其辛苦賺來的存款歸還。而這名車手被逮當天，已到社頭鄉向2鄉民面交得手300萬元，其中一人金額高達200多萬元，所幸被警方逮捕。

警方鹿港分局分局長林英煌表示因年關將近，民眾收到年終獎金後現金存款變多，詐騙集團想趁機大撈一筆，怎知遇到辛勤的鹿港派出所員警連續2次逮捕詐騙車手，成功救援被害人存款。

▲鹿港中年男遭詐被警攔阻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲車手遭警方逮捕。

鹿港警方同時宣導民眾、行員遇有可疑為詐騙情事，請立即通報員警到場查證，應注意「防詐騙四步驟：莫慌張、速查證、勿匯款、即報案」、自我提高警覺心。如發現可疑人、事、物等情事，請立即撥打165反詐騙專線或110電話亦可就近向分駐所報案，讓全民共同一起打擊詐騙集團，以守護大家的財產安全，一起度過好年。

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