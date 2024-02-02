近10年首見！台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精　食藥署將加強抽驗

▲台糖安心豚驗出瘦肉精。（圖／台中市府提供）



記者洪巧藍／台北報導

台中市爆出台糖安心豚梅花肉片遭檢出不得檢出的瘦肉精「西布特羅」，食品藥物管理署副署長林金富今（2）日表示，國內近10年來首次在後市場稽查抽驗發現豬肉含瘦肉精，後續除產品下架回收，將由農業部追查源頭畜牧場飼料、動物用藥使用情況，食藥署配合地方衛生局加強市售豬肉抽驗，而遭檢出的業者也可以提出複驗申請。

台中市食品藥物安全處1月15日至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗國產「梅花肉片」（有效日期2024.06.10），經該處檢出乙型受體素西布特羅（Cimbuterol） 0.002 ppm，依照國內動物用藥殘留標準規定其殘留容許量為不得檢出。

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台中市食安處已通知販售業者將該批肉品全數下架停止販售並回收，並將移請源頭製造商（屏東縣）及產品責任商（台南市）縣市衛生局處辦。林金富表示，豬肉殘留瘦肉精，不會是屠宰時使用，而是要去追蹤飼料是否有問題，進一步瞭解飼料影響範圍，涉動物用藥將會由農業部進行追查。

另依食品安全衛生管理法第39條規定，食品業者對於檢驗結果有異議時，得自收受通知之日起十五日內，向原抽驗機關（構）申請複驗。

林金富表示，為維護國人食用豬肉產品衛生安全，食藥署與地方政府衛生局持續強化後市場豬肉產品抽樣，並依衛生福利部110年5月27日公告修正「食品中動物用藥殘留量檢驗方法-乙型受體素類多重殘留分析」進行21項乙型受體素（含cimbuterol）檢驗，以確保市售豬肉產品符合我國動物用藥殘留標準。

自103年至112年衛生單位於各販售通路、直接供應飲食場所及製造端抽驗豬肉檢驗乙型受體素計19,300件（國產15,114件，進口4,186件），檢驗結果均未檢出；也就是說，本次為市售豬肉近10年來首次檢驗出瘦肉精。

林金富表示，查出有不合格情況後，會依照風險管控加強抽驗；並等待源頭使用狀況釐清後，進一步去追查市售豬肉情況，食藥署會與台中市政府保持密切聯繫。