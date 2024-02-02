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快訊／性侵犯鈕承澤申請假釋被打臉　將在獄中度過第3個農曆年

▲▼導演鈕承澤因性侵案入監服刑。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲「豆導」鈕承澤因性侵案判刑4年定讞，服刑至今已過半，首度申請假釋卡關。（資料照／記者柯政誟翻攝）

記者黃哲民／台北報導

知名國片導演「豆導」鈕承澤犯強制性交罪被判刑4年定讞，2021年11月底到花蓮監獄服刑至今，因刑期過半且累進處遇成績達到門檻，去年（2023年）12月首度申請假釋，花監假釋審議委員會通過後，報請矯正署審查，矯正署認為還須繼續考核，日前駁回他的假釋申請，鈕承澤將在獄中度過第3個農曆新年。

據悉，矯正署今年（2024年）1月24日綜合評估鈕承澤服刑表現，認為他雖經輔導教化，再犯性侵害的風險已低，但他本案違反被害人性自主意願、戕害人格尊嚴甚鉅，造成被害人無法磨滅的傷痛，且他先前觸犯《要塞堡壘地帶法》，2014年被判刑5月、緩刑2年定讞，卻在5年內另犯性侵案，不宜剛符合假釋資格就准許，豆導依法可在駁回期滿4個月後再度申請。

現年57歲的豆導是在2018年11月23日晚間，在自宅和多位電影工作人員聚餐後，趁劇組1位女性工作人員被獨自留下的機會，隔天（24日）凌晨在客廳沙發上用手指性侵對方得逞，被害人脫困驗傷，在胸口等處驗出豆導的口水DNA，豆導賠償女方200萬元但始終否認性侵、辯稱「她沒拒絕」，女方因此不肯原諒他。

一、二審均依強制性交罪判豆導4年徒刑，最高法院2021年9月底駁回他的上訴定讞，豆導預先把戶口遷到花蓮，以安頓老母為由向檢方申請在花蓮監獄服刑獲准，2021年11月30日報到入監，但他因犯妨害性自主罪，無法申請到外役監服刑。

去年12月間，豆導執行刑期過半，加上獄中累進處遇已達第2級，符合申請假釋的2個基本門檻，他首度提出申請，希望回家團聚圍爐，順利通過花監假審會的審查，但陳報到矯正署卡關，重獲自由的願望還得再等等，最快今年5月底可重新申請假釋，若不服被駁回的結果，還可提起行政訴訟爭取。

鈕承澤是童星出身，多次入圍電影金馬獎最佳男主角、最佳男配角等獎項，轉型導演被稱為「豆導」，2015年他執導的《軍中樂園》獲得台北電影節最佳編劇獎，但2013年5月為拍攝該片、到高雄左營軍港取景時，鈕夾帶1名未經軍方同意的中國籍攝影師登艦。

事發後，鈕承澤到案認罪，2014年11月被依《要塞堡壘地帶法》非法出入罪，判刑5月得易科罰金15萬元，緩刑2年付保護管束，須支付公庫60萬元與提供60小時義務勞務，他履行完附加條件，2016年緩刑期滿，但因另犯性侵案，這件前科成為他首度叩關申請假釋被駁回的理由之一。

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