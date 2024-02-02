桃園棋牌社「自摸10台送佛跳牆」囂張攬客　警破門逮40名賭客

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區某棋牌社為招攬客戶，推出「自摸10台送佛跳牆」噱頭，吸引不少賭客湧入，桃園警方據報後暗中蒐證，棋牌社以競技麻將吸引賭客，實際則是讓賭客以籌碼換現金，警方昨天（1日）向桃園地院聲請搜索票前往查緝，當場查獲40人到案，偵訊後依賭博罪嫌將藍姓負責人、沈姓員工移送桃園地檢署偵辦，其餘賭客則依社維法裁處。

▲桃園區某棋牌社以醒目招牌吸引賭客，警方昨晚持桃園地院核發搜索票查緝（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園區某棋牌社打出「自摸10台送佛跳牆」攬客，警方獲悉後昨晚持桃園地院核發搜索票查緝，現場招牌太醒目。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，轄區內某棋牌社以合法掩護非法，私下提供場地供人賭博牟利，棋牌社僱請初入社會新鮮人擔任現場負責人，賭客們入場前需加入會員，以過濾可疑人士規避警方查緝。

桃警查出，棋牌社場所表面上以競技麻將為主，現場以「自摸10台贈送佛跳牆乙份」為噱頭吸引賭客，實際上則是暗自以「籌碼換現金」，籌碼係以「1：1兌換」，賭客打完後，再至店家隱密處結算籌碼，有時則換現金賭博。

▲桃園區某棋牌社打出「自摸10台送佛跳牆」攬客，警方持搜索票查緝，當場查獲大批賭客。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方長期蒐證後配合「清源專案」成立專案小組，並向桃園地院聲請搜索票，昨晚8時30分許持搜索票到場查緝，現場查獲21歲藍姓負責人、29歲沈姓工作人員與38名賭客，現場查扣賭資萬餘元、籌碼、麻將賭具等證物，全案偵訊後藍姓負責人、沈姓員工依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，其餘賭客則依社維法裁處。