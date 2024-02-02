屏東3兄妹深夜騎單車誤闖國道！見警察叔叔嚇壞掉頭　逆向遭攔截

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東2名13歲男童與12歲女童在1月31日凌晨，相約騎單車前往恆春找親人，結果誤上國道3號，見到前方有警車還逆向掉頭折返，員警見狀立即開車到麟洛交流道攔截3人，帶回分局請他們喝熱飲，並通知家人帶回，讓3名孩子順利結束國道驚魂記。

▲屏東3童凌晨騎單車上國道。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



國道公路警察局第五公路警察大隊說明，13歲林姓男童與12歲林姓女童是兄妹，另名12歲梅姓男童則與2人是表親關係，1月31日凌晨3人竟相約在夜深人靜時，從屏東市騎單車出發，打算前往恆春找親人。

但3名孩子根本不熟悉路線，誤打誤撞騎上國道3號，而當時竹田分隊小隊長郭文章、警員潘宥杰於凌晨3時40分，正在409公里處麟洛路段執勤，卻在外側路肩驚見3名騎單車的人，隨即停靠下車查看。

▲警車在後方緊跟他們到交流道，與前方的同仁的會合。



3名年幼的孩子見到警察，疑似心生畏懼，竟掉頭折返，逆向行駛，2名警員擔心3童若突然遭遇迎面而來的車輛，很可能引發事故，後果則難以想像，立即驅車由前方2公里處之便道迴轉北上，順利趕在3人抵達麟洛交流道前攔截成功，同時通報分隊支援警力於南向竹田地磅站區待命以因應他們2度折返。

警員將3童帶返分隊後立即提供食物及熱飲幫助恢復體力，並立即聯繫家屬到分隊接回孩子，順利幫助3人平安返家，讓2個家庭能夠安心迎接即將到來的新年。