春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

▲下周將有兩波降溫，除夕和初一低溫下探10度上下。（示意圖／記者宋良義攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣有2系統攪局，周日(3日)晚間到下周一有鋒面影響，後續東北季風增強，北台灣和東部有雨且有一波降溫；下周三華南雲雨區東移影響到初一，全台溼答答，更強冷空氣也接力南下，強度可達冷氣團等級，預計影響到初三，其中除夕到初一最冷，局部地區低溫探10度上下。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周有兩個系統，一個是周日晚上到下周一有鋒面影響，另一個則是下周三有大陸冷氣團和華南雲雨區影響。

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明天天氣與今天類似，仍有東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，溫暖微熱；周日東北季風減弱，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地方多雲到晴，北台灣溫度回升，今天高溫為20到21度，明天回升到25到26度。

不過周日晚上有鋒面影響至下周一，黃恩鴻指出，屆時中部以北、東半部有局部短暫雨，南部多雲，天氣有明顯變化，因下雨雲多，各地高溫下降，北台灣降到20到21度，中部略降1到2度，南部多雲到可見陽光。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

下周二東北季風增強，冷空氣南下，溫度下降，北台灣偏涼，北部降至19到20度，低溫剩15度，其他地方低溫17到19度；迎風面北部、東半部有局部短暫雨，中部山區也有零星雨，其他地區多雲到晴。

黃恩鴻表示，下周三更強冷空氣南下，強度可達大陸冷氣團，預估會影響到初三(12日)，最冷時間點預測出現在除夕、初一，北台灣低溫約12到13度，局部空曠地區下探10度左右。

黃恩鴻指出，下周三(7日)華南雲雨區東移，且將影響到初一(10日)，後面環境不一定會完全轉乾，不過水氣會少一些，至少初一以前為濕冷天氣，不過溫度與水氣可能沒有配合太好，高山降雪機率沒有很高。