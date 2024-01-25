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社會 社會焦點 保障人權

顏寬恒捲豪宅假買賣、貪汙　法官傳訊7證人...1747萬金流待釐清

記者白珈陽／台中報導

國民黨立委當選人顏寬恒涉假買賣豪宅、詐領助理費案，台中地院今（25）日針對牽線豪宅買賣的建設公司林姓負責人是否為人頭助理部分，傳訊7名證人，包括連江縣議員曹乙標、時任顏國會辦公室主任的許國勝、顏的秘書及志工等，他們都作證表示，跑行程、婚喪喜慶等場合，都有看過林的身影，也知林是助理；但擔任公司會計的林妻，卻對林與顏之間的部分金流往來交代不清。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲顏寬恒捲豪宅假買賣、詐領助理費案，今日出庭。（圖／記者白珈陽攝）

針對詐領助理費部分，台中地檢署認顏寬恒先前擔任立委期間，涉嫌以人頭詐領助理費108萬元，依貪污罪將他起訴。

顏寬恒今天開庭前受訪表示，他平常心面對，捍衛清白、絕對信心，一切都按照法院規定，他也都準時出庭，依照要求提供證據證明清白，審理過程也都公開，對於不實指控都不接受，相信最後會水落石出、真相大白。

今開庭共傳訊7名證人，其中包括擔任林男建設公司會計的林妻黃姓女子，檢方查出顏寬恒與林男公司有1747萬餘元的金流，包括獅子會聚會、便民服務、買房、買車等費用，黃女皆以「代收」、「代付」記載，不過顏尚欠款338萬餘元，檢方詢問為何？黃女交代不清。

此外，檢向黃女確認，林擔任國會助理時，是否為有給職？黃說有；檢又問，若林與顏的金流，都會出現在會計帳目中，為何未見助理費用支付款項？黃說，林跟他說不用，聲稱林要她做什麼、她就做什麼。

連江縣議員曹乙標說，他常跑立法院，知道林是助理，會透過林跟顏聯絡，且他嫁女兒時，顏當時有送花籃到場，林也以顏的助理身分出席。

在顏服務處擔任義工的阮女表示，她與林是10多年的好友，當義工期間常看見林的出現，林會開車載義工跑紅白帖、便民服務等行程，不過對於林是否領有助理薪水不知情。

從顏清標擔任立委時期就在顏家擔任秘書的陳女說，知道林是助理，紅白帖、志工等相關行程，林也會出現，但林有無領薪？她也說不知情。

與林男同為獅子會成員的黃姓男子指出，知悉林是顏的助理，也因如此，曾透過林請求顏，幫忙替生病的父親喬病床，以及幫在花蓮看守所擔任管理員的姐姐，申請調任彰化。

另外，在檢方起訴認定的證據中，先前顏寬恒參選立委敗選，1名張姓團隊發言人曾在LINE上傳訊給顏，附上一則內容為顏的沙鹿豪宅認賠賣出的新聞連結，張並稱「全照劇本走」、「他們只能抄」、「故事都框住了」等語。

張男今天出庭表示，他認為豪宅賣出時，官方（顏家）並未公布相關消息，卻被媒體搶先發新聞，質疑有公務機關將資料外洩；由於官方沒有任何說法，當新聞露出時，他覺得整個事情、說法已被媒體框住，故事由媒體去寫，他才有此一說。

對此，辯方律師說，顏之所以賣掉豪宅，是他敗選後痛定思痛，決心要把房子處理掉，不可能從事假買賣，讓傷害再擴大。

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