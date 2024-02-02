矯正署高官慘了！借名假買賣助友貸款1100萬　秘書室主任遭起訴

▲法務部矯正署官員為了幫友人解決財務問題，借名假買賣房屋並申辦房貸，被依偽造文書罪起訴。（示意圖／翻攝矯正署網站）

12:27新增矯正署回應

記者劉昌松／台北報導

法務部矯正署秘書室主任吳榮睿，為了幫朋友提高貸款額度，以提供人頭假買賣取得朋友房子，再協助辦理3次房貸，先後貸得共1100萬元，事後因擔心影響個人債信，又以假買賣把房子登記過戶給朋友的兒子，台北地檢署調查後，2日依偽造文書起訴吳榮睿以及2名共犯友人。

針對北檢起訴結果矯正署回應表示，吳姓同仁經台北地檢署偵查終結，檢察官對吳員以涉嫌偽造文書罪提起公訴，初步瞭解吳員涉犯事實，暫與現職業務無涉，惟仍已影響公務人員之官箴，損及本署司法公義形象。矯正署尊重司法偵查結果，將以絕不袒護、不包庇的立場，依檢察官起訴內容，召開考績委員會並按其涉案情節依法議處。

起訴指出，吳榮睿2000年間在台北監獄擔任科長時，知道蔡姓友人和張姓女友的財務狀況不佳、債信不良，同意以自己的公職人員身分，幫忙友人向銀行申請貸款，吳先假裝以1000萬元價格，向張女購買台北市中山區的房子，取得所有權後，再陸續於2000年6月10日、2013年6月19日、2014年4月8日，向銀行分別貸得600萬元、200萬元、300萬元。

貸得的款項進入吳榮睿帳戶後，除了以借新還舊方式，幫友人清償先前的房貸，其餘款項幾乎都交給友人去周轉使用，而房子始終都是由張女居住，新增貸款也都由蔡男、張女去攤還本息，直到蔡、張二人結婚成家。

但後來張男又開始遲延繳付貸款本息，吳榮睿擔心個人債信受到牽連影響，雙方再次商量後，決定在2017年以1375萬元價格，把實際上一直屬於張女的房子，以假交易方式過戶登記給蔡男的兒子。

全案經廉政署調查後，認為吳榮睿等人涉及以公職人員身分詐貸等不法，移送北檢偵辦，檢察官調查認為，本件主要是不動產授信貸款，銀行評估核貸金額是根據不動產市值，與一般個人信貸要考量申貸人職業收入與債信條件不同，且相關房貸至今都已繳清，並不構成詐欺取財，僅以2次假買賣、3次借名貸款的偽造文書罪嫌起訴。