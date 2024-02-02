賴清德警衛室少將體測不及格　鑑測官竟PLP令下屬竄改成績

▲賴清德前萬里警衛室主任謝靜華少將，連2年體測不合格，鑑測官協助竄改成績遭起訴。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

副總統賴清德前萬里警衛室主任謝靜華，在2021年間接受健走測試時，成績不合格，當時特勤中心訓練組上校組長盧永榮在旁不斷幫忙加油打氣，還貼心詢問「要不要撒隆巴斯」，確定謝靜華沒有達標後，指示下屬許正杰直接登載為合格成績，雖然全案沒查出謝下令改成績或有不當利益等事證，台北地檢署2日仍依偽造文書罪起訴盧，許因認罪獲緩起訴。

依照國安局特勤中心規定，若是連續2年體測不及格，就不得繼續執行特種勤務，而原本在賴清德萬里警衛室擔任主任的少將謝靜華，在2019年就已經沒能通過體測，2020年8月31日特勤中心年度體技能鑑測時，謝靜華在3000公尺跑步或5公里健走測試中，選擇健走，依謝靜華當時53歲換算，合格成績必須在45分鐘內。

結果謝靜華健走全程花了47分23秒，負責督導訓練業務的上校編審組長盧永榮見成績無法過關，要求負責記錄的上尉參謀許正杰，直接填寫謝靜華健走成績是為44分48秒，並交由相關醫護人員、鑑測官會簽。全案直到2022年間，有媒體詢問特勤中心相關體測造假疑慮才爆發。

負責製作假紀錄的許正杰坦承，迫於長官壓力，才會幫謝靜華填寫不實的健走成績。原本盧永榮也坦承犯行，但又突然反悔，改稱他是後來才到體測場，發現謝靜華在操場多走了1圈，超過體測所需要的距離，所以依比例把多花的時間扣除，並非竄改。

檢察官勘驗體測錄影、謝靜華測驗圈數示意圖等證據，發現盧永榮不但一直在體測場關心謝靜華的體測成績，還不斷加油打氣「再一圈」、「要不要撒隆巴斯」，甚至自言自語為長官擔心「這樣下去會不及格吧」，等到謝靜華完成健走，盧永榮兀自高喊「多走了一圈，多走了一圈」。

檢察官認為盧永榮事後辯詞不可採信，依相關事證認定盧永榮涉嫌《陸海空軍刑法》、《刑法》的教唆公務員登載不實公文書罪，依法提起公訴。許正杰緩起訴1年，繳庫1萬元。至於謝靜華在體測成績竄改案爆發後，已被拔官，因相關調查並無證據顯示謝靜華有要求別人協助竄改成績，或其他不正利益往來，因此未送偵辦。