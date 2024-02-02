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大陸 大陸焦點 特派現場

29歲女「上厠所沒衛生紙」狂報警！被拒後衝警局…遭警員火爆大駡

記者鄭思楠／綜合報導

「我都說了我沒有紙巾了」！湖北武漢一29歲女子上廁所沒帶紙，撥打110求助，遭拒後進警局投訴警員。對此，警員不滿怒斥，認為女子此舉是嚴重浪費警力。結果，女子拍影片上傳到網上公審。

據《零度時評》報導，影片顯示，警員手指女生，超大聲怒駡，「妳報警，我也不會阻礙妳！但該說的話我都不清楚，這裡全程錄音錄影，妳去信訪也好，妳去告誰也好，妳打120也罷，這是妳的權利，沒有一個人攔著妳，但是第一是，妳不要擾到我們的公共秩序！」

▲29歲女「如廁沒衛生紙」大鬧警局，控訴遭毆再狂打110報警。（圖／翻攝自影片）

▲29歲女上厠所沒衛生紙狂打110報警。（圖／翻攝自影片）

女子稱，「我說了，我沒有紙巾了！」警員一聽怒了，「妳沒有紙巾算什麼事啊？妳沒有紙巾跟警員什麼關係啊？跟警員有什麼關係？我問妳，妳沒有紙巾關警員什麼事？誰有這個義務給妳紙巾？」、「妳29歲了，妳是小孩子嗎？29歲找警員要紙，進警員的辦案區？誰同意了，誰讓妳進去！」、「妳還好意思打110報警？」。

女子似乎有點委屈，帶著哭嗓說到，「我就要報！」警員又說到，「妳還好意思打110報警，妳打多少110的，嚴重的警力！再一個，妳說警員打妳，如果事實證明警員沒有打妳！我告妳誣告！」、「哭沒有用！」。

女子連忙表示，「你剛才把我這裡搞疼了！」之後，崩潰朝警員怒吼道，「你告我啊！」

該事件引發網友熱議，有網友表示，「不是說有困難找警員嗎？如果人生地不熟，周圍沒有親朋好友，不報警怎麼辦？」也有網友說，「除了報警還可以叫外賣，這次真不能怪警員，29歲了，又不是小孩子，這點小事還打110要紙，確實是浪費精力。」

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