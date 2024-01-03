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三孩政策？武漢雕塑一家三口變五口　網嘲諷：讓雕像多生幾個吧

▲武漢江邊雕塑一家三口變五口。（圖／翻攝自微博）

▲武漢江邊雕塑變成一家五口，多了兩名孩子。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

武漢民眾近日發現漢口江邊的雕塑，從原本的一家三口變成一家五口，忽然多出兩名孩子。目前雕塑中剛好有三名孩子，讓不少網友嘲諷是在呼應「三孩政策」，「那就讓雕塑多生幾個吧。」雕塑作者郭雪則表示，是受政府所託，前來進行文化提升。

據《澎湃新聞》報導，近日，武漢漢口江灘江邊一處雕塑「一家三口變五口」，引發關注。該雕塑名為《美好生活》，創於2017年，作者郭雪表示，「江灘管理部門通知進行文化提升，改變延續原有的設計初衷，反映美好生活。」

▲武漢江邊雕塑一家三口變五口。（圖／翻攝自微博）

▲郭雪解釋創作理念，「源自武漢江灘標誌，綠色圓環中大江與城市共榮，一家人奔向未來。」（圖／翻攝自微博）

她補充說道，相關部門通知她雕塑需要補漆，順便做點文化提升，「我在原有的設計上進行延續，順應中國的『三孩政策』，從視覺效果考慮過後，在作品女性人物左側增加了兩名孩子的形象，改造後的效果我很滿意。」

相關貼文引起網友嘲諷，「韭菜少了，吃韭菜的慌了」、「生個孩子給套房、人民幣200萬元，再說讓人們生孩子，搞個雕像裝什麼蛋」、「講真，一家五口的雕塑看起來沒有一家三口幸福，有種要心疼大人的感覺」、「就把這些新雕的孩子算到新生人口裡面去吧，我們就不用生了」。

也有網友反觀歷史，80年代不鼓勵生育，甚至會罰錢，反倒現在竟反過來了，「鼓勵生三胎沒有錯，但是不是應該先把80後二胎的罰款退了呢」、「請把80後那一批出生的孩子罰的超生費，按照現在的比例退回來」、「我表姐當年為了生三孩，一直躲豬圈裡生的，結果還是被罰了幾萬，放到現在竟要被歌頌」。

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關鍵字：

武漢雕塑三孩政策郭雪

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