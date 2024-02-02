吃辣長痘痘？黑色貼身衣會致癌？　一月「科學流言榜」釋疑

▲網路流傳，咳嗽久了會變成肺炎。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸北京市科學技術協會、網信辦、首都互聯網協會等單位於1月31日公布該月「科學流言榜」，針對網路上流傳的問題釋疑解惑，並破除一些民間流傳的不實資訊。包括，「久咳會得肺炎？」、「穿黑色貼身衣會致癌？」和「泡溫泉會感染HPV病毒」等問題都進入1月的科學流言榜中。

【流言】

感冒後咳嗽時間長了，就會累及下呼吸道，引發肺炎。

【真相】

咳嗽僅是疾病的症狀，可以由各種原因引起，當病毒細菌等病原體僅累及上呼吸道還未累及下呼吸道時，通常就會出現咳嗽症狀。普通感冒可以導致咳嗽，肺炎也可以導致咳嗽，但咳嗽本身不會引起肺炎。

【流言】

得過甲型流感（A型流感）後，身體短期內也會對乙型流感（B型流感）產生免疫，因為它們都是流感。

【真相】

這兩種流感為不同亞型，不具備交叉免疫機制。感染A型流感病毒後產生的特異性抗體，無法提供對B型流感感染的有效防護，反之亦然。一般來說，一年內感染同一種亞型流感病毒的可能性很小。由於A型流感病毒很容易變異，沒有接種過流感疫苗的人群，就有再次感染其他亞型甲流病毒的可能。至於B型流感病毒近年沒有太多變異，傳播範圍相對較小，一年內再次感染的概率也小。

▲重慶麻辣鍋。（圖／CFP）

【流言】

每次吃完辣的東西，臉上很快就會蹦出痘痘來，可見吃辣會導致長痘。

【真相】

吃辣和長痘之間並沒有什麼聯繫。反而有研究指出，辣椒裡的辣椒素對治療痤瘡有好處。之所以出現「吃辣後長痘」的現象，是因為吃辣會讓本來不太明顯的痘痘因為「辣」的刺激變得更紅，看起來也就更明顯一些。

【流言】

泡溫泉之後在脖子上發現了扁平疣，這是泡溫泉感染了HPV（人類乳突病毒）導致的。

【真相】

人們不會因為泡了溫泉就感染上尖銳濕疣、扁平疣。沒有皮膚破損處的相互接觸，就不會被容易引發宮頸癌、尖銳濕疣的人類乳頭瘤病毒（HPV）感染。HPV的傳播主要藉由皮膚間的接觸，性傳播尤其是導致尖銳濕疣的主要原因。HPV病毒在溫泉中很難存活，也沒有足夠的量可以感染人類完整的皮膚，所以泡溫泉感染HPV的概率也是非常低的。

【流言】

標註「浸出法」製作的油不要買，提取過程需要使用化學溶劑，很容易產生各種有害化學物質。

【真相】

「浸出油」指的是從植物油料中提取油脂的工藝。其實，浸出法用的「植物油抽提溶劑」是國家專門為植物油提取所生產的食品級專用溶劑，在整個生產過程中溶劑不與油脂發生任何化學反應，並且在後續的精煉過程中會被完全脫除。

▲民眾穿黑衣出門散步。（圖／CFP）

【流言】

貼身衣物最好不要買黑色的，穿黑色的內衣，得癌症的幾率會比較高。

【真相】

在化學合成染料中，偶氮類染料佔比最大，用於多種天然和合成纖維面料的染色和印花。偶氮染料本身無毒，其中有一小部分偶氮染料在人體穿著過程中，會與人體的代謝產物混合，在一定條件下發生還原反應，釋放出致癌芳香胺類物質，損害人體健康。不過我們可以放心，這部分偶氮染料已經被大部分國家禁止使用。

【流言】

剛吃飽時的胃就像灌了水的氣球，如果此時跑跳運動，胃就會像氣球一樣，被裡邊的東西「墜」到變形，引發胃下垂。

【真相】

我們的內臟其實依附著肌肉，連接了很多韌帶、筋膜等，被「兜」在它應該待的地方，但很難發生劇烈移動。胃下垂主要是因為這套「懸掛系統」出了問題，比如膈肌懸吊力不足，支持的韌帶功能減退、鬆弛，腹內壓下降，胃張力低下，腹肌鬆弛。長期勞累用腦過度、胃腸蠕動亢進、膈肌位置下降等均可以導致胃下垂。長期進食少或者暴飲暴食也會增加胃下垂的風險。但這些因素往往都是日積月累導致，跟飯後輕度運動沒有什麼關係。

【流言】

椰子油富含中鏈脂肪酸，能快速提供能量而不會囤積脂肪。

【真相】

中鏈脂肪酸是否真的能減肥，目前研究結果並不一致。雖然有些實驗發現能增加飽腹感減少進食，有些研究發現中鏈脂肪酸可能有助於減少腰圍和體重，但是其他研究則未發現明顯的減肥效果，椰子油本身就是99%的脂肪，熱量超高，100克的椰子油含有895千卡的熱量。想靠椰子油減肥，可能肥沒減下來，又增了不少脂肪。