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大陸 大陸焦點 特派現場

被嫌理髮太鳥...理髮師暴怒「剪刀狂捅刺」！他遭全身放血倒地

▲網傳廣州一男子與理髮師發生口角被捅死。（圖／翻攝自縱覽新聞）

▲網傳廣州一男子與理髮師發生口角被捅。（圖／翻攝自縱覽新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州天河區豐樂路一家理髮店內1月17日驚曝發生一起捅刺顧客事件。網傳消息稱，顧客因髮型剪得不滿意，與理髮師產生口角後，被理髮師用美工剪刀捅刺導致身亡。事發地所處的廣州市棠下派出所證實，該理髮店在16日的確發生一起捅傷人事件，但沒有造成人員死亡。

據《縱覽新聞》報導，17日，網傳消息稱，一對兄弟來到廣州天河區豐樂路一家理髮店剪頭髮，其中一名男顧客因髮型剪得不滿意與理髮師發生口角。此後，理髮師用美工剪刀捅刺了男顧客，被捅男子隨後坐在理髮店門口的地上，救護車在約20分鐘後趕到，發現被捅男子已身亡。

一段現場影片顯示，在一家理髮店內，有多人扭打在一起。另有影片顯示，在該理髮店門口，有一名男子捂臉側躺在台階上，該男子上衣疑似有大片紅色血跡，附近的地面上血跡斑斑，旁邊有人正在撥打電話求助。

事發地附近一名店主表示，網傳中的理髮店的確發生一起捅人事件，但她聽說此事沒有造成人員死亡，顧客只是受傷，目前該理髮店還在正常營業。

17日下午，廣州市天河區棠下街道辦一名工作人員稱，不清楚此事，她剛從豐樂路回來，那裡店鋪經營一切正常，瞭解具體情況需要致電公安部門。

事發地所在的廣州市棠下派出所一名工作人員證實，16日在該理髮店內的確發生一起捅人事件，但沒有造成人員死亡，網傳有人被「捅死」是謠言。他表示，男子的確被捅傷，但傷情不是很嚴重，目前在醫院就醫。雙方是因髮型問題產生糾紛後打了架，關於幾人受傷等具體情況不便透露。目前，派出所正在進一步偵辦處理該案。

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