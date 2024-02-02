綠白「電話門」愈演愈烈 ！　誰主動喬立院龍頭3大爭議一次看

▲柯文哲、吳崢。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）



記者詹宜庭、石嘉豪／台北報導

立法院龍頭之戰雖已落幕，卻仍餘波蕩漾！民眾黨與民進黨為了正副院長是否「綠白合」，互相指控對方，甚至都揚言不惜對簿公堂，此事發展至今儼然成為各說各話的羅生門，《ETtoday新聞雲》為您整理事件來龍去脈，也提出目前爭議點何在。

爭議1：誰打的電話？

民眾黨2月1日晚間首先透過官方臉書指控，民進黨人士主動透過管道聯繫柯文哲，說要支持黃珊珊參選院長，要民眾黨在副院長選舉中支持立委蔡其昌。

民進黨發言人吳崢駁斥，1月31日晚上7點多，是柯文哲主動打電話給綠營一位醫界大老，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，副院長可以無條件支持民進黨所推出的人選，結果民進黨不接受柯文哲的意見，這才是事情全貌。

柯文哲2月2日回嗆，院長投票前一天下午，民進黨各路人馬來找他，還要他回電，「是你們打電話來叫人家打給他的，怎麼變我們主動打給他？」

2月2日下午醫師陳永興發出聲明指出，他於1月31日晚間接到柯文哲電話「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」

2月2日傍晚民眾黨秘書長周榆修開記者會表示，事實上柯文哲主席接到民進黨各路人馬多方來訊，希望討論立院龍頭選舉合作。也有民進黨高層人士來民眾黨，陳醫師主動打給柯打不通，請張金堅醫師聯絡柯，中間人也一直急著要柯回電，中間人還提供陳醫師手機。

柯辦主任陳智菡則說，1月31日當天傍晚到柯主席辦公室的中間人是廖紫岑女士、林煜喆先生，都表明是代表民進黨高層，有同步跟民進黨確認過，確定來者身份後也確定溝通內容。溝通時，就是由中間人打了電話給陳永興醫師，柯確實有跟陳對話，不是沒頭沒尾突然打給陳醫師。

爭議2：合作內容是什麼？

民眾黨：有綠營人士說要支持黃珊珊當院長，要民眾黨在副院長選舉中支持蔡其昌。

吳崢：柯文哲希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，副院長可以無條件支持民進黨推出人選。

柯文哲：我向民進黨說要先內部討論，如果你們要支持黃珊珊，我們歡迎，但不能交換，副院長不投新潮流（指蔡其昌）。

陳永興：柯主席問「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有可能？」當時覺得時間很緊迫，可能無法處理仍將此訊息轉達給賴清德主席。當時賴主席回我：「是否可請民眾黨考慮游黃配的可能？」又問我：「如果民眾黨堅持院長是黄珊珊，民進黨提出的副院長任何人選，民眾黨都會支持嗎？」他要明確答案才能與民進黨團討論，而且他也說民進黨團已提名游院長，要做改變可能需再黨團開會，時間很急迫！

我和柯主席電話確認副院長人選有無條件，因我知民眾黨團召集人黄國昌曾公開說不願投蔡其昌委員，所以請柯主席確認，電話中獲得柯主席同意無條件支持民進黨提出的副院長人選之後，就回覆賴清德主席，之後我相信民進黨團和民眾黨團都經過討論，兩邊的回答底線還是沒有共識，民進黨希望游錫堃當院長，請黃珊珊作副院長，民眾黨希望黄珊珊當院長，請民進黨非新系的人選作副院長。

陳智菡：其實是民進黨要爭取民眾黨的支持，他們條件很明確是可以換掉游錫堃、支持黃珊珊的，但副手還是希望投給新潮流的蔡其昌。

爭議3：誰拒絕誰？

若依照吳崢說法，是柯文哲主動打電話給綠營一位醫界大老，希望民進黨支持黃珊珊，副院長可以無條件支持民進黨人選，當時民進黨以「民進黨團只能接受院長支持立法院前院長游錫堃，副院長可以讓民眾黨推薦，這是民進黨團的底線」為由拒絕，所以是民進黨拒絕柯文哲。

若依柯文哲說法，是院長投票前一天下午，民進黨各路人馬來找他，還要他回電如何「喬」，柯文哲表示，當時他拒絕稱，「我們沒有辦法做交易，天天罵新潮流怎麼可能再去投新潮流？所以我們沒有辦法支持新潮流，這講得很清楚，你要投給黃珊珊就投，我們也不可能跟你交換說我們一定要投副院長，就這樣，講完了。」

而居中協調的陳永興則說，民進黨團和民眾黨團都經過討論，兩邊的回答底線還是沒有共識，民進黨希望游錫堃當院長，請黃珊珊作副院長，民眾黨希望黄珊珊當院長，請民進黨非新系的人選做副院長。

民眾黨2月2日傍晚召開記者會表示，柯主席在1月31日明確告訴陳醫師，「我們不敢跟民進黨交換條件，所以還是會維持原訂計畫，......，副院長選舉會看院長選舉再決定，明確表示不會投新潮流」。