人妻涉嫌「加料」摻尼古丁溶液殺夫　南韓法院重審改判無罪

▲南韓一名女子被指控在食物和水中「加料」，導致丈夫尼古丁中毒死亡。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓京畿道水原市一名38歲女子，涉嫌3度將摻有尼古丁溶液的食物與飲品餵給丈夫，一審與二審都被判處30年有期徒刑。然而，水原高等法院2日在二審重審中推翻判決，認為謀殺罪不成立，宣告女子無罪。

據韓聯社與韓民族日報報導，未曝光身分的38歲女子涉嫌於2021年5月26日至27日，先後3次將含有超過致死量以上的尼古丁溶液摻入穀物粉、白粥與冰水後讓46歲丈夫食用，導致戒煙8年的丈夫因為尼古丁中毒，出現胃痛與胸痛而去了急診室，隔天死亡。

儘管被告喊冤並推測丈夫應為輕生，但檢察官在被告身上查獲了液體尼古丁與電子菸設備，在一審與二審中，被告皆被判處30年重刑，然而，2023年7月南韓最高法院以證據不足為由，將此案發回水原高等法院並下令重審。

重審法官認為，從受害者末梢血液驗出的尼古丁濃度來看，若摻入白粥與冰水中需要相當高濃度的尼古丁原液，與被告遭沒收的產品濃度不符。另外，驗屍結果也顯示，從受害者胃中的水量與白粥量來看，攝取的尼古丁量應該會讓舌頭感到刺痛或灼燒感，很難判斷說是被偷偷下藥而飲用的，並且由於經濟、家庭問題，也無法完全排除死者輕生的可能性。