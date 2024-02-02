Excel全部有幾行？女主播花9小時實測找到了　網友1動作光速到位

▲日本女主播找到Excel最底部，表格共有104萬8576行。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

微軟應用軟體Excel是大家相當熟悉的資料分析工具，但是否曾想過Excel表格到底有多少格？日本一名女主播為了找出Excel表格的最底部，花了9小時狂按向下鍵，終於按到Excel最底部，發現表格共有104萬8576行。沒想到有專業網友揭露1招，只要1個動作、費時不到1秒就能找到。

日本女主播山崎夕貴曾經參加日本富士電視台綜藝節目的「閒王比賽」，不斷按鍵盤的向下鍵，就為了找Excel表格的最底部，依據畫面，她一手滑著手機、另一手拿筆壓著下鍵。

▲她一手滑著手機，另一手拿筆壓著下鍵。（圖／翻攝自X）

當她按了5個小時之後，轉交後輩接手，最終在耗時9小時的情況下，她終於找到Excel表格的底部盡頭，發現表格總格數共有104萬8576行，感到相當有成就感。

▲日本女主播對於找到Excel表格最底部，感到相當有成就感。（圖／翻攝自X）

不過有專業網友解說，其實只要同時按著「Ctrl＋向下鍵」就能直接到Excel表格最底部，另外，「Ctrl＋向右鍵」也能直接到達表格最右側的格子，橫向表格可到達英文字母「XFD」，也就是1萬6384格。換句話說，Excel全部總格數極限為1,048,576 乘以16,384。

這引起不少網友討論，還有人留言回應，原來手動按到Excel表格底部需要9小時。