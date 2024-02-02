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哈根達斯買3送2、量販超市多項買1送1！全台通路激省優惠懶人包

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲量販、超市等賣場，搶攻年前一波採買商機，推出多項優惠。（圖／記者林育綾攝）

生活中心／綜合報導

農曆春節將近！許多賣場通路也搶攻年前一波採買商機，推出各種優惠，像是全家便利商店祭出哈根達斯「買3送2」，因應天氣再度轉涼，也推出溫罐飲品「第二件6折」。量販及超市方面，大潤發全穀奶系列買1送1；全聯也有全穀堅果奶、台南關廟麵等多種品項買1送1。而為滿足家庭大掃除需求，美廉社也有清潔用品下殺。

《ETtoday新聞雲》精選全台通路本周優惠，陪消費者省荷包：

●大潤發
◎桂格營養全穀奶系列 600公克/罐
優惠：促銷價338元，買1送1，平均每件169元
期限：即起～2月22日

◎米森 有機紅藜麥 200公克/包
優惠：促銷價250元，買1送1，平均每件125元
期限：即起～2月22日

▲家樂福推出商品買1送1好康。（圖／ETtoday資料照）

●家樂福
◎田野市有機黑木耳／有機銀耳
優惠：79元買1送1
期限：即起～2月15日

◎炒貨世家脆捲（巧克力／哈密瓜／牛奶／花生／芋頭／草莓）
優惠：158元買1送1
期限：即起～2月15日

●愛買
◎萊瑞100%玄米油1L
優惠：398元買1送1，平均每瓶199元
期限：即起～2月15日

◎黑松沙士系列／立頓醇奶茶歐蕾425ml～600ml*4瓶組
優惠：特價89元再送HAPPYGO點數5點
期限：即起～2月15日

▲愛買量販搶攻農曆年前採買商機。（圖／業者提供）

●好市多
◎牛三寶滷味拼盤
優惠：現省150元／KG
期限：即起～2月8日

◎科克蘭美國特選無骨牛小排火鍋片
優惠：現省130元／KG
期限：即起～2月8日

●全聯
◎馬玉山 營養全穀堅果奶 葡萄糖胺配方/膠原蛋白配方/高纖順暢配方 850g/罐
優惠：單罐特價288元，買1送1，平均一件144元
期限：即起～2月22日

◎台南關廟刀削麵 800g/包
優惠：單包特價110元，買1送1，平均一包55元
期限：即起～2月22日

◎蒲公英 綠茶3層環保抽取式衛生紙 100抽x10包/串
優惠：單串特價238元，買1送1，平均一串119元
期限：即起～2月22日

●美廉社
◎潔霜S 浴廁清潔劑 檸檬650g 薰衣草750g
優惠：市價55元/瓶，特價任選2瓶85元
期限：即起～2月6日

◎Simple Life廚房紙巾 60組x6捲
優惠：市價99元/串，特價75元
期限：即起～2月6日

▲全家超商哈根達斯限時買3送2。（圖／業者提供）

●全家
◎溫罐飲品
優惠：同品項、同價位第2件6折（優惠品項有FamiCollection雙倍濃奶茶、桂圓紅棗茶、黑糖紅玉薑茶、台農保久乳、光泉原味鮮豆漿）
期限：即起～2月20日

◎哈根達斯129元同價位迷你杯／雪糕
優惠：買3送2／口味任選（優惠口味有草莓迷你杯、夏威夷果仁迷你杯、香草迷你杯冰淇淋、抹茶迷你杯、巧克力迷你杯、淇淋巧酥迷你杯、芒果迷你杯、香草焦糖脆杏仁雪糕、淇淋巧酥雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、草莓雪糕、抹茶杏仁粒雪糕、雙重巧克力甘納許馬卡龍迷你杯、草莓覆盆子馬卡龍迷你杯、柚香檸檬馬卡龍迷你杯、花生醬雪糕、開心果迷你杯、栗子塔迷你杯、夏威夷脆果仁雪糕、芒果覆盆子雪糕、巧克力草莓巧脆雪糕及草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕。）
期限：即起～2月20日

●7-ELEVEN
優惠：現打果汁全系列商品任選「第2杯7折」
期限：即日起～4月16日

●OK mart
◎阿華田聯名系列優惠
優惠：阿華田摩卡拿鐵／經典阿華田享單杯7折
期限：即起～3月3日

◎龍來福到好OK主題活動
優惠：百項零食／飲料／火鍋料商品享第2件6折起
期限：即起～3月3日

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關鍵字：

全台通路優惠全聯家樂福好市多愛買大潤發美廉社7-11萊爾富全家OKmart

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