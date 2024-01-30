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網紅大鬧賣場被逮⋯二度道歉也沒用！　家樂福：已提告

▲▼IG網紅「詹姆士（呈）」被逮，29日晚間走出刑事局。（圖／記者黃彥傑攝）

▲IG網紅「詹姆士（呈）」大鬧全聯、家樂福。（圖／記者黃彥傑攝）

記者蕭筠／台北報導

IG網紅「詹姆士（呈）」日前為拍攝影片，會同賴姓攝影師大鬧全聯、家樂福，2人於29日被警方帶回刑事局訊問，雖2度鞠躬道歉表示針對此行為相當後悔，未來會配合警方調查，但全案仍依詐欺、毀損、煽惑他人犯罪、妨害名譽等罪嫌查辦。對此，家樂福低調作出最新回應表示，「已對此行為者提告。」

針對網紅惡搞一事，家樂福今（30）日作出最新回應表示：「已對此行為者提告，喝止不良行為再效仿，由於偵查不公告，後續交由警方調查處理，不再回應。」

全聯則於日前聲明：「該名網友於門市將未結帳之商品逕行拆封試吃、試飲，並將開封後之商品放回架上，過程拍攝影片並上傳網路一事，該行為已觸法，公司已將相關事證錄影存證並交由公司法務。全聯強調，為維護賣場秩序及安全，提供顧客安心購物環境，將採取法律行動，藉此導正不良風氣，也在此呼籲切勿模仿、以身試法。」

▲▼IG網紅「詹姆士（呈）」被逮，29日晚間走出刑事局。（圖／記者黃彥傑攝）

▲詹姆士被逮29日走出刑事局鞠躬致歉。

回顧整起事件，詹姆士在IG上自稱「詹哥」，近日到全聯、家樂福開封餅乾，食用後又將商品塞回貨架上，教網友們「吃不喜歡就放回去」，甚至還打開優酪乳當場喝了起來，氣得業者揚言採取法律行動，並且「絕不和解」。

29日詹姆士與賴姓攝影師也被警方帶回刑事局訊問，結束後面對媒體詢問，先是向全台灣的社會大眾、所有被誤導的粉絲與全聯及家樂福道歉，接著在鏡頭前90度鞠躬，至於為什麼會拍攝這樣的影片，他坦言是一時興起覺得好玩，因此沒有思想周全，完全是衝動的行為，後續會全力配合警方調查，也一定會負起責任，跟全聯、家樂福討論和解補償。

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