枸杞咖啡、大白兔香水...　陸百年老店融合「潮品」逾8成盈利

▲大陸知名糖果「大白兔」推出冷飲。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國貨老字號力拚年輕化，近年與「潮品」跨界融合的產品受到關注，例如冠生園的大白兔香水、同仁堂的枸杞咖啡、稻香村的下午茶等。百年老店煥發新生得到市場認可，數據顯示，有85%左右的中華老字號企業處於盈利狀態。

據《央視新聞》報導， 大陸商務部近日發布新一批388個中華老字號擬認定名單，這些品牌平均「年齡」已達到138歲。

報導稱，歷數當下取得成功的大陸國貨「潮品」，它們並非簡單地「縫合」和「貼牌」，而是深挖品牌特質，與潮流消費保持共鳴。

一名大陸國貨食品品牌的負責人就表示，要尋找更適合年輕人口味和愛好的元素，譬如研發低鹽、低脂的產品，設計1人食的小包裝等；一款「網紅阿膠奶茶」就是抓住奶茶和養生兩大熱點，吸引年輕消費者爭相購買。

▲大陸有85%左右的中華老字號企業處於盈利狀態。（圖／翻攝自央視新聞）

擁抱潮流為老店帶來市場競爭力和盈利，據大陸商務部監測，有85%左右的中華老字號企業處於盈利狀態，2022年近35%的企業年銷售額超過1億元（人民幣）。

談及未來計畫，大陸商務部指出，下一步將從以下四個方面推動老字號守正創新發展，促進國貨「潮品」消費，一是「線上線下」辦好活動，將全年持續推進「老字號嘉年華」活動；二是「有進有出」動態管理，將運用大數據手段密切跟蹤監測老字號經營情況等，持續加強中華老字號日常管理；三是「量體裁衣」賦能發展；四是「身臨其境」講好故事，將持續完善「老字號數字博物館」，講好老字號傳承故事。