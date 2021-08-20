北京同仁堂告天津同仁堂侵權　百年同名之爭阻「津同仁」上市路

▲北京同仁堂吿天津同仁堂侵權。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

北京同仁堂13日在官網發出聲明，正式對天津同仁堂提起商標字號侵權訴訟。據了解，天津同仁堂6月時以「津同仁」名義二度衝刺A股上市，而北京同仁堂則是以「同仁堂」名義於1997年上市，最大股東為北京市國資委。兩間同仁堂曾於民國期間進行訴訟，當時判決天津同仁堂敗訴賠款，不過天津同仁堂名稱卻保留至今。

▲天津同仁堂二度衝刺A股上市。（圖／CFP）

《上海證券報》報導，北京同仁堂聲明表示，同仁堂集團是「同仁堂」字號的唯一合法承繼者，是「同仁堂」商標的唯一合法持有人。任何未經許可擅自對同仁堂商標字號的使用、仿冒、混淆等行為，均構成侵權和不正當競爭。

聲明指出，天津同仁堂與同仁堂集團不具有同源關係，天津同仁堂未經許可擅自使用與同仁堂集團「同仁堂」文字和「同仁堂」註冊商標高度近似的侵權標識，並通過企業名稱文字突出使用、虛假宣傳等方式引起混淆，侵害了同仁堂集團註冊商標專用權等權利，並構成不正當競爭，同仁堂集團有權通過法律途徑追究其責任，維護自身權益，目前已向法院提起訴訟。

據了解，兩家同仁堂之爭由來已久，據北京同仁堂官網介紹，同仁堂品牌始創於1669年（清康熙八年），自1723年（清雍正元年）為清宮供御藥，歷經八代皇帝，長達188年。外界傳聞，清末時期，樂家女婿張益堂將自家「張家藥鋪」更名為天津同仁堂，使用同仁堂名號。

北京同仁堂在民國期間於天津立案，狀告天津同仁堂侵權，天津方面敗訴。判決結果除賠款外，還判決天津同仁堂只能使用「天津同仁堂合記」的名字，不能使用北京同仁堂的商標，「天津同仁堂」這個名號卻得以保留至今。

天津同仁堂於2021年6月28日二度衝刺上市，創業板正式受理其上市申請。在其招股說明書（申報稿）顯示，天津同仁堂對公司字號專門進行了解釋。天津同仁堂公司稱，「天津同仁堂股份有限公司（註冊商標：太陽）」系2006年商務部認定的第一批「中華老字號」。